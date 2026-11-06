“Non vogliamo altri sette anni così”: un centinaio di firme in stazione a Cernusco per cambiare il servizio ferroviario

La raccolta firme è avvenuta nell’ambito della campagna Lombardia si muove

Nuovo banchetto nel pomeriggio di oggi, venerdì, in stazione a Osnago a partire dalle 17

CERNUSCO LOMBARDONE – Trasparenza, controlli indipendenti e rimborsi automatici per chi viaggia ogni giorno: sono i tre pilastri su cui si basa la raccolta firme promossa a sostegno della proposta di legge di iniziativa popolare promossa nell’ambito della campagna Lombardia si muove. Questa mattina, venerdì 6 novembre, diversi promotori della petizione, tra cui il Comitato dei pendolari del Meratese guidato da Francesco Ninno, si sono presentati alla stazione di Cernusco – Merate per raccogliere le adesioni dei pendolari.

Un centinaio i viaggiatori che hanno deciso di mettere la propria faccia a sostegno della proposta di legge che punta a rendere il servizio ferroviario regionale più efficiente e funzionale alle esigenze di mobilità dei viaggiatori. “Regione Lombardia ha prorogato il contratto a Trenord fino al 2033, con affidamento diretto e senza gara – dichiarano i sostenitori della raccolta firme necessaria per dare il via all’iter di proposta di legge -. Nel 2024 la puntualità si è fermata all’80%, nel 2025 all’83%: lontano dall’obiettivo dell’89,5% previsto dal contratto. Non vogliamo convivere con questi problemi per altri 7 anni”.

In particolar modo viene chiesto di fornire dati dettagliati su corse, ritardi, cancellazioni, affollamento, pulizia, accessibilità, reclami, rimborsi e qualità del servizio nonché di prevedere l’apertura graduale del mercato ferroviario regionale attraverso gare pubbliche sperimentali per una parte limitata del servizio. L’obiettivo, dichiarato, è quello di aumentare qualità, efficienza e competitività.

Per poter presentare la proposta di legge dal basso è necessario raccogliere, così come previsto dallo Statuto della Regione Lombardia, almeno 5mila firme.

Proprio per questo, i promotori della campagna Lombardia si muove hanno organizzato diversi banchetti su tutto il territorio lombardo. Dopo l’appuntamento di questa mattina a Cernusco, è prevista un nuovo momento di raccolta firma questo pomeriggio, venerdì 6, alla stazione di Osnago a partire dalle 17. Dopodiché verranno organizzati altri banchetti a Merate, Calolzio e Paderno, ancora da calendarizzare.

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