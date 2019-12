Nuovi orari Trenord: novità sulla tratta Milano-Paderno e Besanino

Modifiche agli orari delle corse dopo la riapertura del ponte di Paderno

Due cambiamenti di orario anche sulla Milano-Lecco via Molteno

PADERNO– Interessa anche il territorio lecchese la modifica agli orari delle corse dei treni che entrerà in vigore a partire dal 15 dicembre e introdotta da Trenord.

Tra le misure previste (come l’introduzione di nuove corse Milano Centrale-Como-Chiasso l’estensione del servizio ferroviario sulle linee Milano-Genova e Brescia-Parma; il ripristino di corse sulla Luino-Gallarate-Milano; nuove fermate per il Regio Express Milano-Cremona-Mantova) il nuovo orario riorganizza il collegamento Milano-Paderno in seguito alla riapertura al traffico veicolare di Ponte San Michele.

I nuovi orari sono disponibili sul motore orario del sito trenord.it e dell’App Trenord.

Di seguito le principali modifiche previste che riguardano anche la circolazione dei treni in provincia di Lecco:

Linea Bergamo-Carnate-Milano: variazioni sulla tratta Milano-Paderno

Gli orari del collegamento ferroviario Milano-Paderno subiranno modifiche per regolarizzare il servizio, favorendo la continuità di viaggio con i bus navetta e i treni Calusco-Bergamo in seguito alla riapertura al traffico veicolare del Ponte San Michele.

Nei giorni feriali i treni da Milano in direzione Paderno partiranno ogni ora al minuto .01. Fra le ore 5.31 e le ore 9.01 e fra le ore 16.01 e le ore 20.01 i treni partiranno ogni 30 minuti. Nei festivi da Milano partirà un treno ogni ora dalle ore 6.01 alle ore 20.01

Nei giorni feriali i treni da Paderno in direzione Milano partiranno ogni ora al minuto .22. Fra le ore 6.22 e le ore 9.22 e fra le ore 16.22 e le ore 20.22 i treni partiranno ogni 30 minuti. Nei festivi da Paderno partirà un treno ogni ora dalle ore 6.22 alle ore 21.22

Linea S7 Lecco-Molteno-Monza-Milano

La corsa 5139, ex 5141, partirà da Milano Porta Garibaldi alle 12.44, arrivando a destinazione a Besana alle ore 13.44.

La corsa 5148, ex 5150, partirà da Besana alle ore 14.15, arrivando a destinazione a Milano Porta Garibaldi alle ore 15.16.