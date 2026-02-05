Nuovo ponte di Paderno: nominato il commissario straordinario

La novità contenuta nel decreto Infrastrutture

PADERNO D’ADDA – Aldo Isi, amministratore delegato di Rfi (gruppo Fs), sarà il commissario straordinario per il nuovo ponte di Paderno d’Adda.

E’ quanto ha fatto sapere il Mit, Ministero infrastrutture e Trasporti, con una nota in cui si spiega che la nomina è prevista dal decreto Infrastrutture aggiungendo che “il commissariamento consentirà di accelerare l’iter progettuale e autorizzativo, al fine di rendere possibile il successivo finanziamento degli interventi necessari”.

Ricordando come l’attuale ponte San Michele, realizzato tra il 1887 e il 1889 per collegare la sponda bergamasca dell’Adda con quella lecchese sia con il treno che con l’auto, dovrà essere chiuso al traffico nel 2030, il Ministero ricorda come questo viadotto sia “di rilevanza strategica non solo per il suo riconosciuto valore architettonico e paesaggistico, ma anche perché rappresenta l’unica connessione tra le due sponde dell’Adda in un tratto di circa 30 Km”.

Una notizia, quella della nomina di Isi, accolta con favore da Calusco d’Adda con particolar riguardo al riferimento, contenuto nella nota del Mit, ai “finanziamento degli interventi necessari”. L’assessore ai Lavori pubblici Massimo Cocchi commenta: “Da quanto scritto si prefigura un insieme coordinato di risorse che potranno rispondere a tutte le necessità dei territori. Quindi non solo ponte: mi auguro che sia davvero arrivato il momento di cogliere questa opportunità – senza divisioni o distinguo – che consentirà di realizzare quanto da tempo promesso. Grazie anche alla decisione del consiglio regionale, il comune di Calusco e la provincia di Bergamo siederanno al tavolo di confronto e coordinamento: faremo la nostra parte a tutela di tutti i nostri concittadini“.