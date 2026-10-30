Nuovo ponte di Paderno, Panzeri: “Criticare il progetto non basta, servono alternative concrete”

L’intervento dell’ex sindaco di Merate dopo la lettera dei sindaci di Paderno, Robbiate, Imbersago e Verderio

“Dichiarare che sia preferibile non realizzare alcun ponte e, contemporaneamente, prepararsi allo scenario peggiore non chiarisce quale sia la strategia amministrativa perseguita”

PADERNO D’ADDA – “La questione non è scegliere tra le ragioni di RFI e quelle dei Comuni. È pretendere che ogni decisione sia sostenuta da dati, analisi e soluzioni verificabili”. Interviene così l’ex sindaco di Merate Massimo Panzeri nel dibattito relativo alla realizzazione del nuovo ponte di Paderno, dopo l’ultima nota dei sindaci di Paderno, Robbiate, Imbersago e Verderio in cui veniva espressa, ancora una volta, una fortissima preoccupazione in merito alla possibilità, sempre più concreta, di un nuovo ponte in stretto affiancamento all’attuale. Una posizione, sostiene Panzeri, non bilanciata da una controproposta sufficientemente argomentata.

Di seguito l’intervento integrale di Massimo Panzeri

Le preoccupazioni espresse dai sindaci di Paderno d’Adda, Verderio, Robbiate e Imbersago riguardo al nuovo ponte sono legittime e meritano risposte puntuali. L’impatto sul traffico, sulla qualità della vita dei residenti e sul patrimonio paesaggistico non

possono in alcun modo essere sottovalutati. Tuttavia, il documento presenta alcune contraddizioni che meritano di essere evidenziate.

I sindaci affermano che un nuovo ponte è necessario, ma arrivano a sostenere che, piuttosto che realizzare quello (NON ANCORA) progettato da RFI, sarebbe meglio non costruirne alcuno. Una posizione forte, che però solleva una domanda fondamentale: quale alternativa concreta viene proposta per garantire i collegamenti stradali e ferroviari quando il ponte esistente non sarà più utilizzabile?

La proposta di spostare il nuovo attraversamento più a sud di un 1 km (circa…) viene citata come soluzione preferibile, ma non è accompagnata da elementi sufficienti a dimostrarne la fattibilità tecnica, geologica, economica e viabilistica. Contestare le motivazioni con cui un’alternativa è stata respinta è legittimo; dimostrare che quell’alternativa sia effettivamente realizzabile è però altrettanto necessario.

C’è poi una seconda contraddizione: si denuncia l’assenza di una pianificazione adeguata, ma non si presenta un piano complessivo capace di risolvere il problema. Mancano una proposta dettagliata per i collegamenti alla viabilità principale, una valutazione di costi, fattibilità e tempistica di una strategia alternativa per evitare che il traffico aggiuntivo attraversi i centri abitati.

Infine, dichiarare che sia preferibile non realizzare alcun ponte e, contemporaneamente, prepararsi allo scenario peggiore non chiarisce quale sia la strategia amministrativa perseguita: fermare il progetto, modificarlo oppure subordinare la sua realizzazione a precise garanzie per il territorio.

La questione non è scegliere tra le ragioni di RFI e quelle dei Comuni. È pretendere che ogni decisione sia sostenuta da dati, analisi e soluzioni verificabili.

Criticare un progetto non significa aver dimostrato che esista un’alternativa migliore. I sindaci hanno il diritto e il dovere di tutelare i propri cittadini, ma proprio per questo devono indicare una soluzione concreta, realizzabile e sostenibile, spiegando anche come intendano affrontare le conseguenze di un eventuale mancato intervento.

Il territorio chiede garanzie, non soltanto opposizione. E i cittadini hanno diritto di conoscere non solo ciò che i loro amministratori non vogliono, ma soprattutto ciò che propongono di fare.

Massimo Panzeri