Nuovo ponte di Paderno, Regione Lombardia: “Lo scenario 1 di Rfi è l’ipotesi migliore”

Regione Lombardia ha presentato un’osservazione al dibattito pubblico

“L’ipotesi 1 di un ponte stradale e ferroviario affiancato all’attuale è la migliore dal punto di vista trasportistico, del consumo di suolo e delle condizioni di fattibilità tecnico-economica e temporale”

PADERNO D’ADDA – Nuovo ponte di Paderno, Regione Lombardia scioglie le riserve, ritenendo di maggiore interesse lo scenario 1 ipotizzato da Rfi, ovvero quello che prevede la realizzazione di un ponte promiscuo, stradale e ferroviario, in stretto affiancamento a sud dell’esistente, con il mantenimento delle attuali stazioni ferroviarie.

A renderlo noto, precisando di aver presentato un’osservazione nell’ambito del dibattito pubblico aperto da Rfi, è l’assessore regionale alle Infrastrutture e Opere pubbliche Claudia Maria Terzi: “Come noto il ponte San Michele deve essere sostituito con una nuova infrastruttura e non c’è tempo da perdere. Sono certa che il commissario di prossima nomina saprà contenere le tempistiche della progettazione e dell’iter autorizzativo così da poter celermente avviare i lavori sulla scorta del progetto scelto anche a seguito del dibattito pubblico. L’obiettivo di tutti deve essere quello di garantire un nuovo ponte stradale e ferroviario tra Calusco e Paderno nel più breve tempo possibile”.

Diverse le ragioni per cui Regione ha deciso di spostare l’ipotesi 1: “Un unico ponte a traffico misto, ferroviario e stradale, in stretto affiancamento al ponte San Michele esistente – prosegue l’assessore Terzi – continuerà ad assicurare una connessione diretta tra l’Isola bergamasca e la Brianza lecchese, territori che necessitano di collegamenti viabilistici importanti dettati da motivi di natura socioeconomica. Questo scenario, oltre a essere il migliore da un punto di vista trasportistico, presenta il minore impatto in termini di consumo di suolo e di assetto idrogeologico, nonché le migliori condizioni di fattibilità tecnico-economica e temporale”.

Come noto invece le amministrazioni comunali del Meratese (sia di prima che di seconda fascia) hanno invece bocciato categoricamente questa ipotesi ( e le altre due presentate da Rfi) ritenendola troppo impattante dal punto di vista viabilistico e paesaggistico, ipotizzando un nuovo ponte viario più a sud dell’attuale e una corposa ristrutturazione del San Michele per allungare la vita dell’attuale ponte, garantendo il passaggio ferroviario sugli attuali binari.