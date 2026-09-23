Nuovo ponte di Paderno, Salvioni: “Rfi ha già scelto. Ora affrontiamo il nodo viabilità”

La questione del nuovo ponte San Michele è stata discussa lunedì in Consiglio comunale

“Voglio convocare un consiglio comunale aperto invitando qui a Merate l’assessore regionale, i referenti di Rfi e della Provincia per valutare come intervenire a livello infrastrutturale sulla viabilità”

MERATE – “Rfi di fatto ha già scelto. Piaccia o non piaccia, nel concorso di idee il progetto da sviluppare prefigura un ponte in stretto affiancamento all’attuale. Dobbiamo quindi pensare a risolvere le grandi criticità viabilistiche presenti sul territorio”. E’ la posizione sul nuovo ponte San Michele che il sindaco Mattia Salvioni ha esplicitato lunedì sera in Consiglio comunale rispondendo rispondendo all’interrogazione presentata dal gruppo di opposizione Prospettive per Merate.

A presentare il documento la consigliera Paola Panzeri che ha chiesto conto all’amministrazione comunale sul mancato coinvolgimento dell’assise in merito agli sviluppi sul nuovo viadotto. “Fatto salvo una comunicazione dell’agosto 2024 non è mai stata portata in aula una relazione puntuale e formale sullo stato delle interlocuzioni in merito alla nuova infrastruttura e non è stata mai altresì chiarita la posizione del Comune di Merate in merito” ha sottolineato la consigliera. “Dal 2024 a oggi la situazione è notevolmente peggiorata, il cronoprogramma continua a slittare e la possibilità di trovarsi alla scadenza dell’attuale ponte senza un’alternativa appare sempre più reale”.

Il primo cittadino ha risposto citando il documento stilato insieme agli altri sindaci del territorio per il dibattito pubblico in cui venivano evidenziati i nodi critici della viabilità, rimarcando lo scetticismo in merito ai tre scenari presentati da Rfi.

“Dal 2025 a oggi passi in avanti non ci sono stati se non a giugno 2026 quando è partito il concorso di idee indetto da Rfi, in cui si prefigura il ponte in stretto affiancamento all’attuale. Nella gara non viene esplicitato se sopra o sotto perché viene lasciato alla proposta tecnica il compito di individuare la migliore soluzione per poter affrontare questo tipo di layout”.

Salvioni ha poi posto l’accento sul fatto che i Comuni siano stati esclusi dalle interlocuzioni successive al dibattito pubblico. “Non è possibile che un Comune come Paderno d’Adda non sia stato inserito nel tavolo tecnico sul nuovo ponte insieme alle Province e a Rfi. Non è possibile che la mozione di Fragomeli che chiedeva l’attivazione di questo tavolo anche per i Comuni di prima fascia sia rimasta senza risposta. Pensiamo che un amministratore locale che vive il territorio abbia una sensibilità diversa rispetto a un ente superiore”.

Il sindaco è poi passato a parlare del punto su cui “vorrei giocare la partita come Merate”, ovvero quello della risoluzione dei nodi alla viabilità. “Rfi con il concorso di idee ha detto che il ponte lo vuole fare lì e solo la Soprintendenza potrà esprimersi in modo autonomo. Dobbiamo quindi pensare alle opere di contorno che hanno un impatto sul territorio. Per questo voglio convocare un consiglio comunale aperto invitando qui a Merate l’assessore regionale, i referenti di Rfi e della Provincia per valutare come intervenire a livello infrastrutturale sulla Sp 55. Bisogna decidere se focalizzarsi a nord o a sud di Brugarolo e a livello territoriale dovremo essere tutti d’accordo”.

Incalzato dalla consigliera Panzeri, che si è dichiarata insoddisfatta delle risposte ricevute da Salvioni, il sindaco ha ribadito che ottobre 2026 dovrà segnare il momento per andare oltre le criticità evidenziate nel documento del 2024, capendo come muoversi per risolvere questi problemi.