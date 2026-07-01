Nuovo San Michele, esperti a confronto a Calusco con la rete Occhio al Ponte

L’incontro si terrà giovedì sera a Calusco

La serata vedrà la partecipazione di diversi esperti e la presentazione di una proposta alternativa al progetto sostenuto da Rfi e Regione

PADERNO D’ADDA – Non solo un momento di dialogo tra cittadini, amministratori, tecnici e progettisti per parlare dell’opera e delle sue ricadute sul sistema della mobilità, sulla viabilità locale, sul patrimonio storico e

sul paesaggio, ma anche l’occasione per mostrare che esistono scenari e soluzioni alternative al tracciato finora proposto, stimolando così i professionisti che parteciperanno al concorso di progettazione del nuovo Ponte San Michele. Sono gli obiettivi prefissi dal convegno pubblico promosso per giovedì 2 luglio dalla Rete Occhio al Ponte e dal Comitato Quartiere Ponte e Monastero dei Verghi.

L’iniziativa si inserisce nel percorso di mobilitazione promosso dalla Rete per individuare una collocazione adeguata per il nuovo ponte sull’Adda, nella convinzione che una nuova infrastruttura sia necessaria, ma che non possa essere realizzata a meno di 30 metri dallo storico Ponte San Michele. Un messaggio espresso con forza anche dalla grande fiaccolata del 18 aprile, che ha visto una straordinaria partecipazione popolare attorno a una richiesta chiara: un nuovo ponte sì, ma non dove lo hanno pensato RFI e Regione Lombardia.

“Il territorio non può restare senza un collegamento stabile tra le due sponde dell’Adda. Ma un’opera destinata a modificare profondamente la mobilità, il paesaggio e la qualità della vita di un’intera comunità richiede una progettazione attenta, una visione di lungo periodo e un confronto aperto con il territorio” spiegano dalla rete Occhio al Ponte.

La serata, moderata dal giornalista Edoardo Mazzilli, sviscererà l’argomento da diverse prospettive. L’ingegnere Mario De Miranda, progettista di ponti e strutture, professore all’università Iuav di Venezia, parlerà di come progettare un ponte in zone a elevata complessità geomorfologica mentre Chiara Taiariol, ingegnere civile esperta del settore, affronterà il nodo della ripianificazione della viabilità rispettosa del territorio. Guarderà invece all’aspetto culturale e paesaggistico Edo Bricchetti, architetto, referente dei Paesaggi Culturali, a cui toccherà il compito di rimarcare, se mai ce ne fosse ancora bisogno, il valore storico e architettonico del San Michele. Infine Maria Carla Rocca, già sindaca di Solza, illustrerà un’ipotesi alternativa per un nuovo ponte in grado di collegare sviluppo e sostenibilità.