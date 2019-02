Il comitato pendolari chiama a raccolta i tanti utenti di Trenord con lo slogan: “Non perdere il treno anche tu”

Appuntamento lunedì sera in sala civica a Calco per fare il punto sui troppi disagi vissuti ogni giorno da chi usa il treno come mezzo di trasporto

CALCO – “Odissea pendolare: insieme per cambiare”. E’ diretto già dal titolo l’incontro in programma lunedì prossimo, 11 febbraio, in sala civica a Calco. A promuovere l’assemblea è il comitato dei pendolari del Meratese per fare il punto sulla situazione, ormai cronica, di disagi con cui devono ogni giorno convivere, loro malgrado, i pendolari. L’appuntamento è alle 21 in Comune. Sono invitati i consiglieri regionali, l’assessore alle infrastrutture della Regione e anche i vertici di Trenord e di Rfi. Oltre, chiaramente, ai pendolari a cui gli organizzatori si sono rivolti con lo slogan “Non perdere il treno anche tu”. I referenti del Comitato meratese precisano: “A partire da Maggio 2017 la situazione del trasporto ferroviario in Lombardia è andata sempre più peggiorando: ritardi, cancellazioni, treni vecchi e maltenuti sono da allora la quotidianità. A dicembre Trenord ha messo in atto un piano emergenziale per cercare di ridurre le soppressioni. C’è riuscita?”. Le risposte arriveranno lunedì, quando si farà il punto sull’ulteriore disagio causato dalla chiusura, dal 14 settembre, del ponte di Paderno. Un problema quest’ultimo messo nero su bianco anche nella lettera inviata dai sindaci del Meratese e del Casatese alla Regione Lombardia a metà gennaio. Nel testo si chiedeva l’istituzione di un tavolo di confronto per valutare interventi per migliorare l’assetto viabilistico del territorio.