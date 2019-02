Vertice al Pirellone per discutere i tanti problemi della linea S8, ovvero la Lecco – Milano

Una delegazione di primi cittadini ha incontrato l’assessore Terzi e i responsabili di Rfi e Trenord

MERATE – Un’ora e mezza di incontro per discutere e valutare attentamente le problematiche della linea S8, ovvero la Milano – Lecco. Confronto proficuo questo pomeriggio, martedì 26 febbraio, a Palazzo Pirelli tra l’assessore regionale a Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile, Claudia Maria Terzi, e i sindaci della Brianza lecchese interessati dalla S8 Milano-Lecco. L’incontro, a cui hanno preso parte anche i vertici di Trenord e Rfi, arriva dopo la serata promossa lo scorso 11 febbraio a Calco per fare il punto su quella che non a caso era stata ribattezzata l’odissea dei pendolari. Durante l’assemblea, a cui avevano preso parte molti sindaci del Meratese e del Casatese, i rappresentanti del comitato dei pendolari del Meratese avevano sintetizzato i disagi vissuti ogni giorno sulla S8 avanzando delle precise richieste a Rfi e Trenord.

Disagi aumentati dopo la chiusura del ponte di Paderno

Problematiche acuite dopo la chiusura del ponte San Michele sull’Adda dopo il 14 settembre e ben note ai sindaci del territorio che già avevano scritto una missiva in Regione per chiedere la convocazione urgente di un tavolo di confronto. Tra le richieste la predisposizione di convogli con 7 carrozze a doppio piano (già avvenuta) e un contenimento dei ritardi e delle soppressioni. Ma anche il rispetto del cronoprogramma dei lavori al ponte di Paderno e la previsione di navette da e per il ponte una volta riaperto al transito ciclopedonale. Oltre alla banalizzazione della linea.

Tanti i sindaci presenti

L’incontro è avvenuto questo pomeriggio, martedì 26 febbraio. Presenti i sindaci Paolo Brivio (Osnago), Giovanna De Capitani (Cernusco Lombardone), Giovanni Ghislandi (Imbersago), Daniele Villa (Robbiate), Efrem Brambilla (Santa Maria Hoè) e il consigliere delegato Giovanni Chiaffarelli (Calco). “Il faccia a faccia è stato positivo. Abbiamo ricevuto molte risposte” commenta Paolo Brivio. I sindaci hanno deciso di entrare nel merito delle risposte ottenute con una nota da inoltrare nelle prossime ore alla stampa. “I punti affrontati sono stati tanti e anche di natura tecnica. Meglio essere precisi nelle affermazioni”.

Soddisfatta l’assessore Terzi

Soddisfatta l’assessore regionale Terzi: “L’incontro con i sindaci della Brianza lecchese è stato positivo e si è svolto in un clima di collaborazione. E’ stato riconosciuto come sulla S8 Milano-Lecco il servizio sia migliorato, da gennaio, rispetto allo scorso anno. E sono molto migliorati anche i problemi di sovraffollamento dopo che Trenord ha potenziato la capacità dei convogli, garantendo la composizione a 7 vetture doppio piano. Questa era una richiesta che come Regione abbiamo sostenuto con decisione, consapevoli dell’incremento dei passeggeri sulla linea dovuto alla chiusura del Ponte San Michele. Questo non significa che tutte le criticità siano alle spalle, ma la situazione è in miglioramento. Per quanto riguarda il San Michele, sarà organizzato, in accordo con i sindaci, un nuovo servizio di navette sostitutive in vista della riapertura del ponte al traffico ciclopedonale“.