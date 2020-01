Olgiate, 70 mila euro per la nuova centrale termica alla scuola primaria

L’intervento di sostituzione alla scuola di Olgiate concluso nel periodo natalizio

L’assessore: “Indispensabile il contributo per l’efficientamento energetico”

OLGIATE MOLGORA – Una nuova centrale termica alla scuola primaria di Olgiate Molgora, grazie al contributo di 70mila euro del primo governo Conte per l’efficientamento energetico. L’intervento di sostituzione è stato effettuato durante le festività di Natale.

“La determina di affidamento lavori è di ottobre – ha spiegato l’assessore Matteo Fratangeli – li abbiamo fatti realizzare nella prima finestra utile per fermare i riscaldamenti, anche grazie alla collaborazione della dirigente e dell’istituto scolastico”.

Per quanto riguarda i lavori nello specifico sono state sostituite due caldaie tradizionali con tre caldaie in cascata a condensazione, oltre alla sostituzione delle pompe con pompe elettroniche intelligenti. In corso di ultimazione anche la sostituzione della caldaia della palestra della scuola con caldaia a condensazione con produzione acqua calda per le docce.

“Sono tutti impianti di nuova concezione che consentiranno un notevole risparmio di gas, minori emissioni inquinanti e potranno essere gestiti in remoto. Un intervento importante dal punto di vista ecologico e ambientale che il nostro comune aspettava da tempo e reso possibile dalla lungimiranza del precedente governo su questi temi, che aveva stanziato 500 milioni destinati a tutti i comuni per interventi di efficientamento energetico” ha concluso Fratangeli.