Olgiate, accolti in paese per una settimana i gemelli inglesi

Fitto il programma di iniziative messo a punto dal Comitato gemellaggi per rendere indimenticabile la settimana di soggiorno

I gemelli inglesi di Stocksmoor hanno potuto ammirare alcune bellezze del territorio

OLGIATE MOLGORA – Visita dei gemelli inglesi di Stocksmoor settimana scorsa a Olgiate. I graditi ospiti si sono intrattenuti in paese dal 9 al 15 ottobre, partecipando alle diverse iniziative proposte dal comitato gemellaggi per rendere piacevole e indimenticabile il loro soggiorno in Italia.

I gemelli sono stati accolti giovedì 10 con un aperitivo offerto in sala consigliare alla presenza del sindaco Giovanni Battista Bernocco. Il giorno successivo hanno visitato Villa Gnecchi Campiglio a Milano, facendo poi tappa al museo della scienza e della tecnica in occasione della Vinci Parade. Il tour è proseguito il giorno successivo con la visita a Vigoleno, villaggio medievale vicino a Piacenza, e la visita a Castell’Arquato.

Non è mancato neanche un tuffo nella stori automobilistica italiana con la visita al museo storico dell’alfa Romeo ad Arese, seguito poi alla visita al ninfeo di villa Litta a Lainate. Lunedì infine, appuntamento per un tè a Villa Moriggia seguito da un concerto e dalla cena di commiato al ristorante.