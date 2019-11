Olgiate, al via il concorso vetrine 2019: in palio diversi premi

L’iniziativa è promossa in occasione delle festività natalizie e porta la firma dell’amministrazione comunale

Sono 19 i negozianti aderenti: si potrà votare sull’apposita pagina Facebook oppure tramite schede da ritirare nei negozi

OLGIATE – Vota la vetrina più bella e concorri a vincere uno dei premi messi in palio dai commercianti. E’ ai nastri di partenza il Concorso vetrine 2019, ideato dall’assessore al Commercio Cristina Viola, insieme alla consigliera comunale Piera Quinto e alla volontaria Irene Sala.

L’iniziativa, alla sua prima edizione, vuole fornire un’occasione per animare il paese e il commercio olgiatese in vista delle festività natalizie. Ogni commerciante aderente (sono 19 in totale) dovrà perciò allestire al meglio della propria fantasia e creatività la propria vetrina, cercando di accaparrarsi così il maggior numero di voti da parte dei cittadini.

Quest’ultimi potranno votare in due modi: assegnando un like sulla pagina Facebook Vivi Olgiate oppure votando il negozio preferito con delle schede cartacee che saranno messe a disposizione dai singoli commercianti. Si potrà votare dal 24 novembre fino al 24 dicembre. Nei giorni immediatamente successivi al Natale ci sarà poi l’estrazione delle fortunate schede vincitrici dei premi messi in palio dai commercianti olgiatesi.

Al concorso vetrine 2019 partecipano: Gatto verde, Afc Clima, Bar Batita, Centro estetico piccole vanità, Mandaglio Daniela , Punto Moda, Bernocco Giovanni Art Design, Cafè d’orsay, Oreficeria Mangili, Fioraio Beretta, Dolly acconciature, Colpi di testa, Art ottica, Estetica Mytho, Riva lo Spaccio, Angela Dozio, Leardo e Patrizia, Pennati parrucchieri, San Zeno Market.