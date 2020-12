Olgiate, alla Casa dei ragazzi il progetto SportAbilitiamo per l’inclusione attraverso lo sport

Ben 16 le realtà del territorio che hanno aderito a questo progetto di inclusione

Il progetto è stato riformulato per adattarsi all’emergenza Covid prevedendo percorsi alternativi

OLGIATE – A fine novembre 2020 si è concluso il Progetto SPORTabilitiamo! – Itinerari di inclusione sociale attraverso lo sport, promosso da La Casa di Sophia – servizio gestito dall’Ente La Casa dei Ragazzi IAMA Onlus – con l’importante contributo della Fondazione Comunitaria del Lecchese.

Il progetto ha avuto avvio nel mese di settembre 2019, con l’intento di durare un anno scolastico e terminare a giugno 2020. L’emergenza Covid-19 ha rivoluzionato quasi completamente i tempi e lo svolgimento del progetto, che però, in virtù della sua capacità di rispondere ad un bisogno reale dei piccoli utenti di Casa di Sophia e dei servizi territoriali dedicati ai bambini e agli adolescenti, ha saputo trasformarsi nella forma senza perdere il suo senso iniziale.

Il progetto SPORTabilitiamo! è nato come risposta al bisogno sociale di esperienze positive di inclusione da parte delle famiglie con minori con disabilità e alla carenza di una rete di interazione intorno al bambino/a, soprattutto in relazione alla specificità dell’esperienza sportiva di squadra. È stato subito chiaro che questo vuoto non è per nulla motivato da disinteresse o da poca disponibilità delle Società sportive o delle famiglie, ma da una grande necessità di supporto specifico.

Tant’è che, alla chiamata da parte di Casa di Sophia, hanno aderito subito ben 16 società sportive del territorio meratese e non solo, e hanno manifestato il loro interesse una sessantina di famiglie. È stato possibile collaborare fattivamente solo con alcune di queste società e per un periodo limitato, perché il mese di marzo e l’emergenza covid19, hanno portato con sé uno stop al progetto e la necessità di ripensarlo, per non perderne la continuità e gli effetti positivi che stava producendo sui ragazzi. Si è resa pertanto necessaria ed inevitabile una riprogrammazione delle proposte e delle azioni educative connesse, rimodulando gli obiettivi perseguibili su ciascun minore.

L’estate ha così dato l’opportunità di riproporre le attività sportive, avviate con le società, all’interno di un progetto estivo organizzato negli ambienti esterni ed interni di Casa di Sophia, attraverso la creazione di un’isola tematica, l’Isola dello Sport, dove è stato possibile mantenere vivo il cuore progettuale di “SPORTabilitiamo!”. Sono state acquistate attrezzature e strumenti idonei, per proporre allenamenti e giochi relativi alle principali discipline sportive (basket, calcio, rugby, pallavolo) e proposte ludiche e motorie svariate, quali ad esempio minigolf, bowling, giochi con l’acqua, racchettoni; attività che, abbiamo notato, hanno riscosso gradimento e interesse da parte dei partecipanti.

All’avvio della programmazione dell’anno formativo 2020-2021, sulla scia di un’estate che faceva sperare in una parziale ritrovata normalità, sono stati riattivati i contatti con le società sportive, con l’idea di poter riprendere il progetto SPORTabilitiamo! nella sua formulazione originaria, e, in parallelo, sono stati strutturati anche percorsi “indoor” che prevedessero attività motorie propedeutiche alla pratica sportiva, strutturandoli in forma laboratoriale.

Questo doppio canale ha permesso, con le nuove restrizioni di ottobre, di non interrompere le attività portandole fino a fine progetto. Si è infatti proceduto ad organizzare percorsi alternativi all’allenamento con la squadra, presso la sede di Casa di Sophia: il salone è diventato, di volta in volta, campo di volano di basket e di pallavolo, green per il golf e pista di atletica, con grande meraviglia dei nostri piccoli ospiti. Il progetto si è concluso il 30 novembre 2020. Con l’avvio del nuovo anno, molte delle attività avviate verranno mantenute in essere, con la speranza che si possa tornare alla collaborazione “sul campo” con le società sportive.

Questo nostro bilancio ci dà l’occasione di rilanciare, per la prossima edizione del progetto, una nuova opportunità di collaborazione e di ringraziare tutte le società sportive per la disponibilità e l’attenzione che hanno dimostrato, elencandole ad una ad una: ASD Rugby Lecco, ABC Verderio, Virtus Calco, ACD Brianza Cernusco Merate, ARS Rovagnate, AS Merate Gym di Robbiate, ASV Verderio, GS San Zeno, GSO Lomagna, Oratorio San Giuseppe Olgiate Molgora, OSGB Merate, Polisportiva 2B Brivio, Polisportiva AURORA Olgiate Molgora, ASD Rugby Velate, USO Airuno e ASD Ritmica san Zeno.