Olgiate, alla Casa dei ragazzi parte la sperimentazione del Progetto Aliseo: rotte per l’autonomia

Al via, in maniera sperimentare, il progetto Aliseo

L’obiettivo è sviluppare l’autonomia delle persone disabili, puntando su socializzazione e sollievo dei caregiver

OLGIATE MOLGORA – L’obiettivo è perseguire le 3 S, ovvero lo Sviluppo dell’autonomia, la Socializzazione e il Sollievo per i caregiver. Sono questi i pilastri su cui è stato costruito il progetto “Aliseo: rotte per l’autonomia”, la cui sperimentazione è stata presentata lunedì scorso, 14 settembre, alla Casa dei ragazzi a Porchera.

Numerose le famiglie intervenute, tra cui quelle di persone che già frequentano il Cse, ma anche genitori di persone con disabilità più gravi. Il progetto, che prenderà il via a ottobre in maniera sperimentale puntando a capire e analizzare interesse e bisogni, vuole proporre la possibilità a persone disabili adulte di emanciparsi dalla propria famiglia d’origine, ma anche di continuare a vivere in un ambiente di tipo familiare/comunitario, nel contesto sociale e urbano, con l’intervento di personale qualificato limitato alle effettive necessità.

Non a caso si parla di alloggio palestra, inteso come spazio destinato all’abitare supportato. Il servizio ha la durata di uno o più giorni, compreso il pernottamento con l’accompagnamento di figure professionali, con l’obiettivo di sostenere la persona nel percorso di sviluppo e sperimentazione di abilità, capacità e competenze della vita adulta. Con questa proposta si vuole anche fornire una risposta concreta ai bisogni delle famiglie del territorio, partendo da quanti ad oggi frequentano il servizio diurno offerto dalla Casa dei ragazzi e parallelamente proponendo modelli di frequenza flessibili, pensati per adattarsi ai diversi ritmi di vita, quali la settimana dell’Autonomia o cicli di

weekend fuori casa.

Si lavorerà in piccoli gruppi di cinque utenti così da garantire la qualità della relazione educativa con attività strutturate su due livelli, la promozione dell’autonomia domestica e della gestione della casa e lo sviluppo sociale e relazionale. Anche le famiglie verranno supportate in questo percorso attraverso colloqui di sostegno e counseling al distacco, gruppi di auto-mutuo-aiuto e altri momenti a loro dedicati.

“Il progetto Aliseo non è semplicemente l’offerta di un alloggio temporaneo, ma rappresenta una risposta coraggiosa e concreta al diritto fondamentale di ogni individuo di immaginarsi adulto – rivendicano con orgoglio dal consiglio di amministrazione della Casa dei Ragazzi IAMA presieduto da Elena Rolandi -. Abbiamo scelto il nome Aliseo per l’appartamento palestra perché crediamo che il percorso verso la vita indipendente dei vostri figli sia proprio questo: un viaggio. L’appartamento non è solo quattro mura, ma il vento favorevole che permette loro di sperimentarsi, crescere e tracciare la propria rotta verso il futuro. Un luogo dove imparare a navigare da soli, sapendo che la direzione è quella dell’autonomia, della dignità e della propria libertà”.

Le fa eco il direttore generale Lorenzo Guzzetti: “Dopo la riorganizzazione del 2023 sono state diverse le novità che hanno segnato il percorso di Casa dei Ragazzi IAMA. Prima fra tutte, l’inaugurazione, nel luglio 2024, della nuova Residenza per persone con disabilità Le Corti dei Ragazzi, una struttura che oggi accoglie 48 ospiti e che è nata per rispondere al bisogno di tante famiglie che negli anni si sono rivolte a noi. Insieme alla storica RSD La Casa dei Ragazzi, che dispone di 24 posti, abbiamo così portato a 72 il numero complessivo dei posti disponibili per la residenzialità. A questa importante novità si sono aggiunte altre iniziative, tra cui l’avvio di CDR Young, una proposta di iniziative ludico-educative rivolte ai bambini e ai ragazzi durante tutto l’anno con un Centro Estivo molto frequentato. Oggi, raccogliendo anche il desiderio espresso da molti genitori che da anni frequentano il CSE di Casa dei Ragazzi IAMA con i propri figli, abbiamo deciso di dare il via al “Progetto Aliseo”, una prima sperimentazione della cosiddetta “Palestra per l’Autonomia”.

Il servizio inizierà a ottobre per concludersi nell’estate 2027 con l’obiettivo di proporre già nel 2028 un progetto più strutturato per tutto il territorio. Per maggiori informazioni è possibile scrivere una mail a cse@casaragazzi.it o contattare il numero

039/9910805.