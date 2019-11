Olgiate, asfalto deformato: nuovo stop ai mezzi pesanti sul cavalcavia

La Provincia è corsa ai ripari dopo le segnalazioni di un peggioramento della situazione

A maggio erano state effettuate le prove di carico ed era stato imposto un primo stop ai mezzi pesanti: ora è stato istituito anche il limite di velocità a 30 km/h

OLGIATE MOLGORA – Stop ai mezzi con massa superiore a 33 tonnellate sul ponte ferroviario situato a Olgiate lungo la Sp 342 Briantea. La Provincia ha preso questo provvedimento a seguito dei controlli avvenuti nei giorni scorsi dopo le segnalazioni di un ulteriore deterioramento allo stato di conservazione delle strutture ad arco e delle deformazioni al manto bituminoso lungo la corsia di marcia in direzione Bergamo. Già a maggio Villa Locatelli era intervenuta con un’ordinanza con cui era stato imposto lo stop ai mezzi con portata superiore alle 44 tonnellate.

Una decisione, questa, presa dopo aver effettuato delle prove di carico, chiudendo per una notte la strada al transito. In questi ultimi mesi, però, la situazione è ulteriormente peggiorata, tanto da portare l’ingegner Angelo Valsecchi a firmare l’ordinanza entrata in vigore questa mattina, martedì.

Il provvedimento revoca la precedente ordinanza di maggio e istituisce, oltre al divieto di transito ai veicoli aventi una massa superiore a 33 tonnellate, anche il distanziamento minimo obbligatorio pari a 50 metri tra veicoli aventi massa a pieno carico superiore a 3,50 ton e il limite massimo di velocità di 30Km/h in corrispondenza del sovrappasso ferroviario tra i comuni di Olgiate Molgora e Calco . Una misura presa per la sicurezza della circolazione stradale e ferroviaria.