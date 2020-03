Olgiate, attivato il servizio di counselling telefonico

Il servizio verrà svolto da Giovanna Fumagalli, counsellor professionista sistemico relazionale

Un servizio di counsellig telefonico grazie all’iniziativa organizzata dal Comune. E’ attivo da lunedì scorso, grazie alla disponibilità fornita da Giovanna Fumagalli, counsellor professionista sistemico relazionale iscritta al Cncp il servizio gratuito di counselling telefonico rivolto in particolar modo alle persone che in questa fase dell’emergenza sentono il bisogno di essere ascoltati e supportati in un momento di difficoltà o di solitudine.

Il numero da contattare è 338 6119699 ed è attivo dal lunedì al venerdì dalle 14.30 alle 16.30. Si precisa che il servizio non fornisce alcuna diagnosi o consulenza in merito al virus, né alcuna indicazione medica, ma vuole essere esclusivamente un supporto a chi si sente in difficoltà in questi giorni di emergenza, non solo sanitaria.