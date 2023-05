Olgiate: attivo il gruppo di controllo di vicinato

Il territorio del Comune è stato suddiviso in quattro aree

Ieri, giovedì, l’incontro per presentare il neonato gruppo di controllo di vicinato

OLGIATE – Il gruppo del controllo di vicinato è finalmente realtà anche a Olgiate Molgora. Ieri, giovedì, si è infatti svolto in sala consiliare l’incontro tra l’amministrazione comunale, le forze dell’ordine e le persone che saranno i referenti del gruppo di CdV.

Al faccia a faccia hanno preso parte il vice sindaco Matteo Fratangeli, il comandante della stazione dei carabinieri di Brivio Vincenzo Valenza e il comandante del corpo di Polizia locale intercomunale Alberto Maggioni.

L’incontro è servito per ribadire le regole chiave del gruppo che si propone come obiettivo di tenere gli occhi aperti sul territorio collaborando in modo attivo per la sicurezza del territorio in cui vivono.

“Attualmente abbiamo 15 adesioni e abbiamo individuato quattro sottogruppi. Uno che fa capo alla frazione di San Zeno con 7 persone interessate riconducibile alle località Borlengo, Porchera, Olcellera e il centro di San Zeno), uno con 4 persone per la zona del centro e della stazione (con via Fabbricone, via Sommi Picenardi e la zona dello scalo ferroviario), uno con due persone per Mondonico e Monticello e uno, sempre con due referenti, per Beolco” spiega Fratangeli.

Il comandante dei carabinieri della stazione di Brivio ha evidenziato la validità dello strumento del controllo di vicinato purché utilizzati seguendo le regole e i canali ufficiali di segnalazione (ovvero Comune e forze dell’ordine), ricordando come ora, grazie agli ultimi rinforzi ricevuti, la caserma di Brivio possa contare 14 carabinieri, tali da garantire più pattugliamenti del territorio.

Il comandante della Polizia locale Maggioni ha infine portato l’esempio del vicino Comune di Calco dove il controllo di vicinato è partito in sordina, andando poi a svilupparsi e a coinvolgere sempre più persone.

Chiunque volesse aderire al gruppo può presentare in Comune (ufficio segreteria) la propria candidatura.

Due anni fa l’amministrazione comunale olgiatese aveva sottoscritto in Prefettura l’accordo di programma per l’istituzione del gruppo di Controllo di vicinato diventato ora realtà grazie all’incontro operativo di ieri. La mission è quella di dare la possibilità ai cittadini di aiutarsi l’uno con l’altro per tenere d’occhio gli spazi in cui vivono, collaborando con le forze di polizia locali e statali al fine di ridurre i fattori di rischio per il territorio: dai furti ai tentativi di effrazione passando per i furti di auto e su auto, passando alle rapine, risse, scippi, truffe, danneggiamenti e graffiti.

Non solo. La richiesta è anche quella di tenere gli occhi aperti su situazioni non tipo criminale ma che minacciano ugualmente la sicurezza del quartiere come, per esempio, beni abbandonati, condizioni di incuria, presenza di persone sospette, auto sconosciute presenti da tempo.

Tra i particolari ricordati anche quella di non promuovere indagini per conto proprio né di farsi giustizia da soli oppure di intromettersi nella sfera privata altrui: il compito del gruppo di controllo di vicinato si limita all’osservazione, al confronto e alla segnalazione di ciò che non convince alle forze dell’ordine.