Olgiate, aule più grandi: alle medie tutto pronto per l’anno scolastico

Lavori conclusi alle scuole medie di Olgiate Molgora

Ampliate le aule, ricavato un secondo locale mensa

OLGIATE – Tutto pronto per il rientro in classe anche a Olgiate Molgora. In questi giorni si sono conclusi anche i lavori alla scuola media dove da tre aule ne sono state realizzate due grandi.

In questo modo, spiegano dal Comune, saranno mantenute “le due sezioni delle classi terze e permettendo ai ragazzi di terminare insieme il loro percorso scolastico, senza venire suddivisi in 3 sezioni e mantenendo lo stesso orario di sempre”.

“Con lo spostamento della sala professori nella biblioteca avremo inoltre una seconda aula per la mensa che sarà su due turni per maggiore sicurezza – proseguono dal municipio – Grazie alla dirigente scolastica per la felice intuizione e al comitato genitori, in particolare ai volontari Angelo e Bruno, per il loro contributo. Grazie anche agli uffici comunali per il lavoro svolto per la ripartenza. Il lavoro di squadra ci ha permesso di raggiungere un importante risultato”.