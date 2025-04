Olgiate, Casa dei ragazzi: inaugurato l’orto dei saperi e dei sapori

L’inaugurazione è avvenuta nella giornata di sabato

“La fattoria dei ragazzi vuole diventare un punto di riferimento per tutta la comunità di Olgiate e del territorio”

OLGIATE – Una fattoria dove coltivare la comunità. Così è stato presentato l’orto dei saperi e dei sapori, inaugurato sabato all’interno della casa dei Ragazzi Iama onlus. Un appuntamento atteso che ha visto la partecipazione di sindaci e assessori, dirigenti scolastici e insegnanti, aziende e liberi professionisti, associazioni datoriali ed enti del terzo settore, ma anche famiglie, bambini, bambine e persone con disabilità.

“La Fattoria dei ragazzi in questi due anni ha vissuto un grande cambiamento, – ha spiegato il direttore di Casa dei Ragazzi Iama onlus, Lorenzo Guzzetti – per poter diventare un punto di riferimento per tutta la comunità di Olgiate e del territorio, uno spazio aperto per bambini, giovani e anziani, persone con fragilità sociali e disabilità, ma anche un luogo che si vuole aprire alla cittadinanza e al mondo delle imprese”.

L’evento è stato organizzato per ringraziare tutti coloro, privati e imprese, che durante la Campagna di Natale 2024, con il panettone solidale, hanno sostenuto economicamente la creazione degli Orti sospesi e per presentare i nuovi spazi e le attività pensate per la Fattoria.

Grazie al lavoro incessante di educatori, educatrici e tanti operatori si è dato vita a diversi spazi come la grande serra, uno spazio didattico al coperto allestito per attività e laboratori per piccoli e grandi; un campo delle stagioni, dove i colori dei tulipani oggi, i girasoli e le zucche nei prossimi mesi poi stupiranno lo sguardo di chi verrà a visitare la fattoria; un orto a terra dove sperimentare le diverse colture e imparare il ciclo della natura.

I sindaci del territorio presenti, a partire da Giovanni Bernocco e Matteo Fratangeli del Comune di Olgiate Molgora, insieme a imprenditori e rappresentanti della comunità meratese, sono stati guidati dalle persone con disabilità che vivono il Cse e le Rsd di Casa dei Ragazzi Iama Onlus a scoprire i nuovi spazi realizzati proprio da loro. Come rito di inaugurazione un’idea originale ha colpito e coinvolto tutti i partecipanti: sassi colorati e sorridenti posati alla base di un nuovo albero appena piantato a simbolo di una nuova stagione anche per la Fattoria.

“La Fattoria, dopo essere stata rinnovata e messa in sicurezza, ora vuole aprirsi al territorio, partendo dalle persone con fragilità ma non solo – ha aggiunto Guzzetti – . Ci piacerebbe infatti poter ospitare anche le imprese per iniziative come il Team Building con gli animali, viste le professionalità che abbiamo in campo, o offrire i nostri spazi per eventi aziendali sia estivi che invernali, grazie alla ristrutturazione della Grande Serra, o coinvolgervi in giornate di volontariato aziendale, dove sporcarsi le mani insieme per una buona causa”.

Nel pomeriggio porte aperte ai piccoli del territorio, alle famiglie degli ospiti e di Cdr Young che hanno imparato a conoscere questi spazi la scorsa estate durante il primo centro estivo in fattoria.

Giochi all’aria aperta, un saluto agli asini e i cavalli sempre docili alle carezze dei più piccoli, la scoperta delle novità che accoglieranno bambini e ragazzi dai 5 ai 13 anni nelle prossime occasioni di apertura che saranno in occasione delle vacanze pasquali e dell’Estate con la seconda edizione del Centro Estivo denominato “Io in viaggio. Esploratori del mondo”.