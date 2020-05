Olgiate, centri estivi: sondaggio del Comune tra le famiglie

L’idea è quella di garantire delle attività per i ragazzi dai 6 ai 14 anni

L’assessore Colombo: “In base ai riscontri ci attiveremo per l’organizzazione dei centri estivi”

OLGIATE – Un sondaggio tra i genitori con figli tra i 6 e i 14 anni per valutare il grado di interesse alla realizzazione di un centro estivo comunale. E’ quanto sta proponendo l’assessore all’Istruzione e alle Politiche giovanili Paola Colombo, conscia del periodo di “chiusura forzata vissuto dai nostri ragazzi in casa, a causa del Covid – 19”.

L’idea è quella di organizzare diversi centri estivi all’interno del nostro paese, attraverso la collaborazione di enti con grande esperienza di educazione per ragazzi tra i 6 e i 14 anni.

“L’obiettivo è supportare i nostri bambini e i nostri ragazzi in attività, dove possano riprendere – se pure rispettando le regole per la sicurezza – la vita sociale, il gioco insieme e la gioia di stare all’aperto”. Diverse le domande contenute nel questionario in modo da capire gli interessi e le necessità delle famiglie olgiatesi.

“In seguito all’analisi di questi dati, e verificato che effettivamente c’è un reale interesse da parte delle nostre famiglie, il Comune comunicherà le modalità di realizzazione dei centri estivi, e, nello specifico, i protocolli di sicurezza messe in atto per ridurre il più possibile il rischio da contagio del coronavirus”.

ECCO IL SONDAGGIO:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdcCa9Pch22EW37KFwnyf8oeupgd3AzEGHqIy2DdLeA2I7cxw/viewform