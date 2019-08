Olgiate, centro sportivo comunale: gara deserta, proroga alla Polisportiva Aurora

Proroga fino alla fine dell’anno nell’attesa di indire un nuovo bando per la concessione della struttura

Bernocco: “L’interesse a partecipare da parte della Polisportiva Aurora c’è. Questo servizio è fondamentale per tutto il territorio”

OLGIATE MOLGORA – La gara per la concessione in gestione del centro sportivo comunale è andata deserta. Il comune ha quindi prorogato di altri quattro mesi la gestione alla Polisportiva Aurora Asd, che da sempre gestisce la struttura sportiva di via Aldo Moro.

Si tratta di una seconda proroga concessa all’associazione dopo quella di fine giugno, quando scaduti i termini della convenzione stipulata nel 2013, l’amministrazione comunale aveva provveduto a prorogare fino al 31 agosto la gestione in modo da non interferire con lo svolgimento delle attività già programmate per l’estate.

Il bando promosso dalla stazione unica appaltante della Provincia di Lecco è andato però diversamente dal previsto visto che si è chiuso senza alcun vincitore. Il sindaco Giovanni Battista Bernocco puntualizza: “La gara è andata formalmente deserta anche se però va detto che c’è stato l’interessamento della Polisportiva Aurora. La loro domanda non è stata però ammessa perché mancava della documentazione”.

L’idea è quella di indire entro la fine del mese un nuovo bando, a cui l’associazione olgiatese dovrebbe partecipare presentando, questa volta, tutti i documenti del caso. Nel frattempo, però, le attività e le iniziative in calendario andranno normalmente avanti grazie alla proroga. Il centro sportivo di via Aldo Moro è una struttura frequentatissima e molto utilizza dai giovani. Si conta che tra corsi e attività sportive siano oltre 900 i ragazzi che lo utilizzano. A questi, vanno aggiunti gli studenti della scuola secondaria di primo grado che utilizzano la palestra al mattino.