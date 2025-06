Olgiate, con #Fuoricasa tre giorni di incontri e comunità a cielo aperto con la Casa dei ragazzi

Ricco menù di proposte con la Casa dei ragazzi dal 27 al 29 giugno

Con #FuoriCasa convegno, picnic sotto le stelle in fattoria e due pomeriggio di laboratori per famiglie

OLGIATE MOLGORA – Un lungo weekend di approfondimenti, animazione per famiglie, attività artigianali, natura e un magico picnic sotto le stelle. E’ partito il conto alla rovescia per #FuoriCasa, la tre giorni di festa e iniziative organizzate da Casa dei Ragazzi Iama per creare un senso di comunità più ampio e sentito intorno alle tante attività proposte dalla onlus olgiatese.

Ad aprire il ciclo di eventi sarà il convegno intitolato “Luoghi di cura, luoghi di vita” in programma il 27 giugno alle 9.30 nella sala consiliare del Comune di Olgiate Molgora, che ha patrocinato l’intera iniziativa.

Sarà uno spazio di dialogo tra professionisti della cura, istituzioni e caregiver sul ruolo delle residenze per persone con disabilità e degli altri servizi rivolti alla disabilità adulta all’interno dello scenario disegnato dall’attuale riforma della disabilità, ancora in fase di sperimentazione.

L’incontro proverà a rispondere ad alcune domande focali come la capacità di questi luoghi di cura e assistenza di diventare luoghi di vita, nonché l’importanza, in questi spazi, della dimensione della relazione, del bisogno e del desiderio, della progettualità multisensoriale.

Interverranno Marta Mozzanica, responsabile Servizi Residenziali Casa dei Ragazzi Iama Onlus; Davide Sironi, dirigente Direzione Generale Famiglia, Solidarietà Sociale, Disabilità e Pari Opportunità; Francesco Ettore Fioriti, dirigente Dipartimento delle Disabilità, Fondazione Sospiro Onlus, Analista del Comportamento membro ABA – Italia; Sarah Leveraro, responsabile Servizi Diurni Casa dei Ragazzi Iama; Anna Schellino, architetto, Referente per la diversità creativa di comunità di REsilienceLAB APS; Salvatore Semeraro, del Consiglio Direttivo di Anffas Lombardia e Delegato alla Sperimentazione Dlgs 62/24 e Virginio Brivio, presidente provinciale Uneba Lecco.La giornata sarà moderata da Ilaria Folci dell’Università Cattolica del Sacro Cuore

Per partecipare è necessario segnalare la propria presenza a questo link: https://tinyurl.com/27giugno2025

Il giorno successivo, sabato 28 giugno, si terrà il picnic solidale sotto le stelle: l’iniziativa, promossa in stretta collaborazione con il Distretto del Cibo della Valle del Curone, si struttura come una serata speciale proposta in Fattoria a sostegno delle attività svolte all’interno della struttura con e per le persone con disabilità in carico ai servizi di Casa dei Ragazzi Iama.

A partire dalle 19 chi desidererà partecipare a questa serata speciale sarà accolto da teli da pic nic stesi sui prati della Fattoria, lucine illuminate da energia solare e l’accompagnamento musicale della band Dōna Flor, che suonerà, per tutta la serata, brani tradizionali e inediti, tra sonorità sudamericane, gitane con arrangiamenti originali e contaminazioni jazz.

In piena sinergia con il territorio, durante la cena saranno proposti prodotti tipici come i formaggi, i salumi, miele, composte e il vino delle aziende agricole riunite nel progetto Distretto del Cibo della Valle del Curone che, da poco formalizzato, inaugura la sua attività proprio con questa collaborazione, come precisa la presidente Marta Galimberti: “Questa è la prima uscita operativa in pubblico per il Distretto del Cibo Valle del Curone, durante la quale facciamo assaggiare un menù completo di prodotti delle aziende del Distretto. L’iniziativa di Casa dei Ragazzi ci piace molto perché ricalca tutti i valori di valorizzazione del territorio, di socialità e di aggregazione in cui anche il Distretto si riconosce; Casa dei Ragazzi è nostro partner, sostenitore fin dall’inizio di questo nuovo strumento di promozione della nostra terra, quindi meglio di così non potevamo cominciare”.

Per partecipare è necessario prenotarsi a questo link entro il 21 giugno:

https://forms.gle/MSioo9eWV8xceLWK9

Non poteva mancare un’offerta anche per i bambini, i ragazzi e le loro famiglie con due pomeriggi, quelli di sabato 28 e domenica 29, all’insegna di laboratori artigianali e dell’animazione, per stare insieme nel verde e all’aria aperta, recuperare il valore del tempo, la scoperta del fare, il senso del tatto, la magia del mondo circense.

Il sabato pomeriggio piccoli e grandi potranno cimentarsi in un laboratorio di cesteria, intrecciando la morbida fibra vegetale del midollino, per creare il proprio cestino guidati dagli operatori i volontari e gli ospiti delle RSD di Casa dei Ragazzi che da sempre praticano questa antica arte. Il pomeriggio sarà rallegrato dall’animazione dei Clown dell’Associazione VIP Brianza DOC, che per tutto il pomeriggio coinvolgerà bambini e genitori negli spazi della Fattoria.

Per la partecipazione al laboratorio di cesteria, si richiede l’iscrizione a questo link:

https://tinyurl.com/Cesteria2806.

Domenica pomeriggio, invece, ospiteremo l’Associazione Il Tarlo con il laboratorio “Ciclotornio” per sensibilizzare bambini, ragazzi, ma anche adulti in materia di energie rinnovabili e consumo consapevole.

La tornitura delle trottole avviene, semplicemente, … pedalando! Bambini e adulti che vorranno cimentarsi nell’impresa potranno realizzare la propria trottola, affiancati dal mastro tornitore, senza neppure un pizzico di elettricità: gambe allenate cercansi!

Ingresso libero, con un divertente aperitivo a partire dalle 18 organizzato insieme a Jacky Open Space di Olgiate Molgora.

“Abbiamo voluto organizzare questa tre giorni per portare le persone all’interno della nostra quotidianità, per confrontarci tra specialisti del settore ma anche per generare occasioni di incontro con il territorio e alimentare un senso di comunità sempre più vivo e ampio. #FuoriCasa è l’affidamento delle famiglie ai nostri servizi – dichiara il Direttore di Casa dei Ragazzi IAMA Onlus Lorenzo Guzzetti – ma è anche l’approccio che caratterizza il nostro operato: un prendersi cura della persona in tutti i 5 sensi, una visione relazionale e multidimensionale del suo progetto individuale. Speriamo siano in tanti a scegliere di vivere il weekend #Fuoricasa”.

Tutti i dettagli su www.casaragazzi.it/fuoricasa