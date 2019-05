Olgiate, con i ragazzi della Sbiellata la serata 3R for change

OLGIATE MOLGORA – 3R for change, reduce, reuse e recycle. Ovvero le tre R per ridurre, riutilizzare e riciclare. Si parlerà di questo giovedì sera in sala civica a Olgiate Molgora grazie all’iniziativa messa a punto dai ragazzi della Sbiellata, manifestazione che ha avuto quest’anno una svolta green, decidendo di essere al 100% plastic free. Via quindi a bicchieri, forchette, piatti e vettovaglie di plastica: tutto il materiale utilizzato sarà interamente biodegradabile. Un’attenzione, quella rivolta all’ambiente, confermata anche dalla decisione di promuovere iniziative sul territorio con esperti e relatori del settore per capire quale ruolo, ognuno di noi, può giocare per la salvaguardia del pianeta. “Abbiamo chiesto a questi relatori di aprirci gli occhi rispetto a un tema che parla al presente e che vorremmo parlasse anche al futuro – spiegano gli organizzatori della Sbiellata – . Perchè in questo tema i protagonisti siamo tutti noi”.

Tre relatori per 3R for change

Ecco così che Matteo Pelucchi, ricercatore al Politecnico di Milano, parlerà di “Economia circolare: chiudere il loop con il riciclo chimico” mentre Federica Guerrini, dottoranda in Itc, nonché ricercatrice al Politecnico e membro di Simbio, parlerà di “Rifiuti plastici: dimensione del problema e impatti sulla fauna marina”. Completa il quadro dei relatori di 3R for change Matteo Fratangeli, assessore all’Ambiente a Olgiate che effettuerà un focus sulla direttiva europea sulla plastica e le opportunità per gli enti locali.

Già in distribuzione le borracce

Durante la serata verranno anche presentate e distribuite le borracce che serviranno per il rifill di acqua durante la Sbiellata. Durante la conferenza stampa di presentazione della Sbiellata plastic free, i volontari aveva spiegato che lo scoglio più grosso riscontrato per questa svolta green è stato rappresentato dalle bottigliette d’acqua, finora ancora insostituibili. Da qui l’idea di preparare delle borracce, che diventeranno un gadget della 10esima edizione della festa, che verranno messe in vendita durante la Sbiellata. Sostenendo con una donazione di almeno 20 euro il progetto “Less plastic, more beer!” si riceverà in omaggio la borraccia per il refill gratuito dell’acqua che verranno consegnate durante il festival.