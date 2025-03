Olgiate, con il Consiglio dei ragazzi e delle ragazze il torneo sportivo pro Aido e Avis

La manifestazione si è tenuta questa mattina, sabato, al centro sportivo comunale

L’iniziativa, promossa dal Ccrr, era volta a sensibilizzare sull’attività di Avis e Aido

OLGIATE – I ragazzi e le ragazze del Consiglio comunale letteralmente in campo, insieme ai propri compagni di classe, per sostenere e promuovere le attività dell’Avis e dell’Aido.

Questa mattina, sabato, il centro sportivo comunale di via Aldo Moro ha ospitato la prima edizione del torneo di attività sportive pensato dai rappresentanti del Ccrr per diffondere, anche nei più giovani, le attività dell’Avis e dell’Aido.

Suddivisi in squadre, con indosso magliette colorate realizzate per l’occasione dai due sodalizi, i ragazzi si sono sfidat all’ultimo punto in partite di calcio, pallavolo e basket, mettendo in mostra anche tanta sportività e fair play.

Presenti con un banchetto informativo anche i rappresentanti delle due associazioni ben felici di poter rispondere a un appello giunto proprio dai più giovani.

Anche l’assessore all’Istruzione Paola Colombo ha fatto capolino al centro sportivo, complimentandosi con tutti i presenti per la buona riuscita della manifestazione.