Olgiate, con lo Sportello incontri, film e teatro per contrastare la violenza sulle donne

Al via stasera, venerdì, la rassegna cinematografica: l’avvocato Colombo parlerà del codice rosso

Lunedì 11 novembre è prevista la testimonianza di Lucia Annibali, l’avvocatessa sfregiata con l’acido nel 2013 dall’ex fidanzato

OLGIATE MOLGORA – Prende il via questa sera, venerdì 18 ottobre il ciclo di incontri dedicati al contrasto della violenza sulle donne. L’iniziativa porta la firma dello Sportello Antiviolenza Officina Donna in collaborazione con L’altra metà del cielo e i comuni di Olgiate, Calco e l’unione dei comuni della Valletta Brianza. Questa sera, la sala civica di viale Sommi Picenardi ospiterà il primo incontro della rassegna cinematografica intitolata “Dove osano le donne”. Verrà proiettato il film “Il diritto di contare”.

Il codice rosso

Prima della proiezione l’avvocato Alessandra Colombo parlerà del codice rosso, ovvero della legge numero 69 del 19 luglio 2019, che ha introdotto modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere. La rassegna continuerà il 25 ottobre con “7 minuti” e l’8 novembre con “The help”.

Lucia Annibali l’11 novembre

Lunedì 11 novembre alle 18 in sala civica incontro con Lucia Annibali dal titolo “Ho subito una violenza e vi dico come si può contrastare”. L’avvocatessa pesarese, deputata del Pd, racconterà l’episodio che l’ha vista sua malgrado protagonista nell’aprile 2013 quando il suo volto venne sfregiato con l’acido da due uomini mandati dal suo ex-fidanzato Luca Varani.Seguirà apericena e la musica con l’ensemble vocale femminile Etiainen. Infine venerdì 29 novembre il salone don Gaspare della parrocchia di Rovagnate (La Valletta Brianza) ospiterà “T’amo più della mia vita”. Il monologo racconta della violenza subita dalle donne in ambito familiare ed è interpretato da Vincenza Pastore.