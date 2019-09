Olgiate, da Ecopneus la sponsorizzazione per potenziare il centro sportivo

Il progetto, a costo zero per il Comune, prevede la riqualificazione della pista di atletica e del campo da basket/pallavolo

La Giunta ha siglato un accordo con la società senza fini di lucro attiva nel campo del recupero dei pneumatici dismessi

OLGIATE MOLGORA – La pista d’atletica e il campo da basket e pallavolo rimessi completamente a nuovo grazie a una sponsorizzazione da parte di una società. L’amministrazione comunale di Olgiate ha sottoscritto nei giorni scorsi una convenzione con la società Ecopneus spa per l’esecuzione in forma gratuita di alcuni interventi a favore della comunità olgiatese.

La convenzione ratificata sabato in Giunta

La questione è stata discussa in Giunta sabato scorso e riguarda alcuni lavori di manutenzione straordinaria che l’amministrazione comunale vuole realizzare nell’area del centro sportivo comunale di via Aldo Moro. L’intervento verrà realizzato a costo zero per le casse del Comune grazie all’accordo con Ecopneus, società senza scopo di lucro attiva nell’ambito del rintracciamento, raccolta, trattamento e recupero dei pneumatici fuori uso (Pfu). Sono tante e sparse in tutta Italia le opere già realizzate della società utilizzando la gomma da riciclo per realizzare, ad esempio, il fondo prestazionale sotto il campo da gioco.

Una pista di pattinaggio al posto di quella d’atletica

I dettagli dell’intervento olgiatese verranno resi noti più avanti. Al momento l’ipotesi più accreditata è che al posto della pista di atletica venga realizzata una pista da pattinaggio, utilizzando materiali ad hoc di alta qualità. Soddisfatti gli amministratori comunali che nella delibera hanno sottolineato come “l’intervento di rinnovazione proposto restituirebbe ai residenti del Comune di Olgiate Molgora e agli utilizzatori del centro sportivo nuovi spazi funzionali ed adeguati, migliorando l’obiettivo di aggregazione sociale”. Non solo, ma è stato ribadito come l’opera “risulta sostenibile dal punto di vista ambientale in quanto consente il riutilizzo dei pneumatici fuori uso in un contesto di economia circolare”.