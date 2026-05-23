Olgiate, dalla vittoria a MasterChef ai segreti in cucina: a tu per tu con Matteo Canzi alle medie

L’incontro si è tenuto ieri mattina, sabato, in occasione dell’iniziativa Porte Aperte

Intervistato dalla professoressa Redaelli, Matteo Canzi ha risposto anche alle domande dei ragazzi

OLGIATE MOLGORA – “Cosa potete preparare da mangiare oggi a pranzo? Un bel risotto… Anzi, no, con questo caldo, ve la cavate con dei pomodorini”. Simpatico, alla mano e disponibile, Matteo “Teo” Canzi, 25 anni, vincitore dell’ultima edizione di MasterChef, ha incontrato ieri mattina, sabato, le tante persone che hanno approfittato dell’apertura straordinaria delle nuove scuole medie per incontrare di persona il giovane talento olgiatese.

Già ospite alle scuole olgiatesi in settimana, Canzi ha risposto alle domande preparate dei rappresentanti del Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze raccontando della sua passione per il cibo e la cucina, del forte legame con il territorio in cui è nato, ricco di tradizioni anche culinarie senza sottrarsi alle curiosità legate allo show televisivo, di cui è risultato vincitore.

A presentarlo la professoressa Arianna Redaelli che ha riepilogato velocemente il suo curriculum con la laurea in Economia e l’inizio del lavoro nel settore finanziario tra Milano e Londra, lasciato per coltivare il sogno iscrivendosi a MasterChef Italia.

Al termine dell’incontro Canzi si è fermato a firmare gli autografi sul libro “Il gusto del perché”, concedendosi anche volentieri per i selfie.



L’iniziativa di sabato è stata promossa dalla Consulta giovani insieme a Comune, Istituto Comprensivo, consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze e Comune di Merate per fornire l’occasione alla cittadinanza di visitare gli spazi della nuova scuola media, ricostruita dalla ceneri del vecchio edificio grazie a un investimento di oltre 5 milioni di euro finanziato in buona parte con fondi Pnrr.

Prima dell’incontro con Canzi, infatti, i volontari del Piedibus si sono trasformati in Ciceroni d’eccezione per mostrare aule e spazi didattici del nuovo plesso, rimasto intitolato al pittore Emilio Gola.