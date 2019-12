Olgiate, dopo 7 anni via Pilata riapre a doppio senso di circolazione

Da domani, mercoledì, la strada sarà percorribile anche da chi arriva da La Valletta Brianza

Il provvedimento arriva dopo una lunga mediazione con i residenti. Posizionato anche un semaforo per regolare a senso unico alternato il tratto della strettoia

OLGIATE MOLGORA – Via Pilata, la strada che collega La Valletta a Merate passando per Olgiate, riapre a doppio senso di circolazione. La notizia, annunciata da tempo, diventerà realtà domani, mercoledì, in giornata quando entrerà ufficialmente in vigore l’ordinanza firmata dal comandante della Polizia locale Alberto Maggioni. Sabato scorso il provvedimento è stato ratificato in Giunta revocando la delibera del 2012 in cui l’allora sindaco Dorina Zucchi aveva istituito il senso unico in via Pilata nel tratto compreso tra la strettoia di via Filatoio e l’innesto con la strada che porta a La Valletta Brianza.

Una scelta, quella di ripristinare il doppio senso, che l’amministrazione comunale guidata da Giovanni Battista Bernocco aveva lanciato già durante la campagna elettorale del 2016, ritenendo troppo pesanti e penalizzanti le ricadute sul traffico interno del paese conseguenti a quella scelta. Con la trasformazione di via Pilata a senso unico in uscita da Olgiate, erano anche scattati i divieti di svolta in via Mirasole e in via Canova per le auto provenienti dalla statale. L’impianto semaforico posizionato in via Como era stato spento e la Provincia aveva posizionato dei cordoli per impedire alle auto di effettuare le manovre proibite.

Ora, con il ritorno del doppio senso in via Pilata, verrà riacceso anche il semaforo su via Como e quelli sulle strade laterali, portando la situazione così come era prima del 2012. Per via Pilata però non si tratta però di un semplice ritorno al passato. Dopo diversi confronti e scambi di opinione con i residenti, riunitesi in un comitato, l’amministrazione comunale Bernocco ha infatti deciso di posizionare dei semafori in corrispondenza della strettoia trasformando la viabilità in quel breve tratto a senso unico alternato in modo da tenere conto sia della strettezza della carreggiata sia delle esigenze della popolazione a entrare e uscire dalle proprie abitazioni in sicurezza. Non solo, ma proprio per rispettare le indicazioni di maggiori sicurezza della via richieste dai residenti verrà realizzato un nuovo tratto di marciapiede e una rotonda all’altezza della rotonda di via Aldo Moro. I lavori, già attesi, inizieranno nei prossimi giorni.