Olgiate è covid free. Bernocco: “Pronti per ripartire. Tra le priorità un nuovo parco giochi”

Il sindaco ha aggiornato sulla situazione del contagio da coronavirus

L’obiettivo dell’amministrazione è creare un nuovo parco giochi nell’area della Polisportiva di via Aldo Moro

OLGIATE – Un paese finalmente covid free. A dare la buona notizia è il sindaco Giovanni Battista Bernocco che ha voluto oggi, giovedì, collegarsi in diretta Facebook attraverso la pagina del Comune per aggiornare gli olgiatesi sulla situazione in paese.

“Secondo i dati della prefettura un solo cittadino risulta ancora positivo, ma so che in questi giorni ha effettuato l’ultimo tampone – ha precisato il primo cittadino -. Come sapete da ieri non è più obbligatorio indossare la mascherina all’aperto ma vi invito comunque ai corretti accorgimenti a cui ci siamo abituati”.

Bernocco va con la memoria ai giorni più drammatici dell’emergenza sanitaria, che ha colpito duramente anche la comunità di Olgiate, con la casa di riposo e il centro diurno disabili.

“Tutti noi ricordiamo i giorni che abbiamo vissuto a marzo e aprile e i drammi che hanno colpito anche la nostra comunità. Ancora vediamo gli strascichi di quel periodo, ma sono convinto che ne siamo usciti più coesi e solidali. La ripartenza, anche per gli uffici comunali, non è stata semplice ma siamo sulla strada giusta”.

Il sindaco ha poi voluto precisare che sono stati intensificati i pattugliamenti della polizia locale, anche serali, a seguito dei frequenti episodi di disturbo alla quiete pubblica che si sono verificati nei giorni scorsi in via Aldo Moro e anche nella zona del cimitero di San Zeno.

Mercoledì prossimo, 22 luglio, si terrà il consiglio comunale con all’ordine del giorno il bilancio consuntivo del 2019. “È un passaggio importante che ci consentirà finalmente di investire sui lavori pubblici. Tra le varie opere che il nostro paese aspetta da anni, vi anticipo soltanto che l’amministrazione comunale ha deciso di utilizzare i 350mila euro destinati al nostro comune da Regione Lombardia per la completa riqualificazione dell’area esterna della Polisportiva”.

L’obiettivo è quello di creare un parco pubblico per bambini e famiglie e un luogo di ritrovo per ragazzi e ragazze: “Abbiamo visto che c’è forte esigenza di un intervento come questo. Sapete che grazie al contributo della società non-profit Ecopneus – che ancora ringrazio – abbiamo potuto realizzare il nuovo campo da basket (al momento non ancora fruibile per le norme post-covid e l’utilizzo da parte del centro estivo); ora intendiamo investire anche sul resto dell’area per dare finalmente a Olgiate un parco pubblico”.