Olgiate e Moergestel, il gemellaggio si rinnova: ora c’è anche una freccia per la Brianza

Tre giorni di convivialità per rinsaldare il legame con i gemelli olandesi

Svelata la freccia con la scritta “Olgiate Molgora 972 km” sul palo collocato al centro del Benelux

OLGIATE MOLGORA – Tre giorni di incontri, visite e momenti di convivialità per rinsaldare il legame tra Olgiate Molgora e Moergestel, villaggio olandese, situato nel comune di Oisterwijk, gemellato con il paese brianzolo. Da venerdì 6 a domenica 8 novembre una delegazione olgiatese ha raggiunto i Paesi Bassi per una visita organizzata con un fitto programma di appuntamenti, tra cui lo svelamento di una freccia con la scritta “Olgiate Molgora 972 km”.

A partire sono stati il sindaco Giovanni Battista Bernocco, il vicesindaco Matteo Fratangeli, il parroco di San Zeno don Simone Riva, la presidente del Comitato Gemellaggi Patrizia Figini, insieme al marito, Gabriele Panzeri e Giovanni Zardoni, presidente dell’Ente Parco di Montevecchia e della Valle del Curone.

Il momento più significativo della trasferta è stato proprio lo svelamento della nuova indicazione, collocata presso il Middelpunt van de Benelux, ovvero il punto centrale del Benelux, a Moergestel. Sul particolare palo segnaletico, che riporta già direzioni e distanze di diverse località di Belgio, Paesi Bassi e Lussemburgo, è stata aggiunta una freccia con la scritta “Olgiate Molgora 972 km”. Un simbolo del legame internazionale tra le comunità che ora comprende anche un piccolo angolo di Brianza. Il cartello si trova in un punto frequentato da pedoni e ciclisti e sarà quindi visibile anche ai numerosi visitatori di passaggio.

La visita è stata l’occasione per conoscere più da vicino il territorio olandese, le sue attività produttive e le caratteristiche ambientali. La delegazione ha visitato alcune realtà locali, tra cui un’azienda specializzata nella coltivazione del vischio, il vigneto Val de Reine e un produttore di gelato artigianale. Proprio durante la tappa al vigneto si è sviluppato un interessante confronto con Giovanni Zardoni, che ha potuto condividere esperienze e suggerimenti con il produttore, invitandolo a conoscere anche le realtà vitivinicole di Montevecchia e del territorio brianzolo.

Non sono mancati gli approfondimenti naturalistici, con una visita alla Kampina, area del Brabante caratterizzata da brughiere, laghetti, prati e boschi, e momenti dedicati alla scoperta dei dintorni di Oisterwijk.

Accanto agli appuntamenti istituzionali e alle visite, ampio spazio è stato riservato anche alla convivialità. La delegazione è stata accolta ufficialmente dal sindaco e ha partecipato a una cena accompagnata dall’esibizione della formazione musicale C’Pop, già conosciuta durante precedenti occasioni di incontro. Domenica mattina, infine, la trasferta si è conclusa con la partecipazione alla santa messa, concelebrata dal sacerdote locale insieme a don Simone Riva.

Tre giorni che hanno confermato il valore del gemellaggio, costruito non soltanto sui rapporti tra amministrazioni, ma soprattutto sulla conoscenza reciproca, sugli scambi tra associazioni e cittadini e sulla nascita di amicizie. A