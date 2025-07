Olgiate è pronta a vivere la sua prima Notte Bianca

La Notte Bianca si terrà sabato 12 luglio tra l’area della stazione e piazza San Zenone

Tante le proposte messe in calendario dalla Pro Loco grazie al coinvolgimento delle associazioni e dei commercianti

OLGIATE MOLGORA – Due location, ovvero la zona della stazione tra via Fabbricone e via IV Novembre e piazza San Zenone e un unico grande obiettivo: trascorrere una serata all’insegna dell’allegria e del divertimento. E’ partito il conto alla rovescia per la prima Notte Bianca, in programma sabato 12 luglio a Olgiate grazie al meticoloso lavoro svolto dalla Pro Loco. E’ stato proprio il sodalizio guidato da Gigi Dozio e dal vice Walter Aprea ad assumersi il compito di organizzare l’iniziativa grazie all’impulso fornito dal nuovo direttivo eletto a febbraio e il fondamentale coinvolgimento delle attività commerciali e delle associazioni del paese.

“E’ da anni che volevamo organizzare questo evento e alla fine ce l’abbiamo fatta – ha precisato il presidente Dozio sabato mattina in conferenza stampa -. In origine vevamo pensato di coinvolgere tutto il paese, ma alla fine abbiamo individuato due poli su cui ci siamo concentrati”.

La Notte Bianca interesserà quindi la zona della stazione e la piazza di San Zeno, collegate tra di loro tramite il passaggio pedonale di via Valicelli.

Variegate le attività che verranno proposte. A San Zeno l’organizzazione è stata affidata ad Arianna Bonfanti, titolare del Jacky Open Space: “Il filo conduttore sarà il tema country con musiche e balli affidati all’associazione 700 metri sopra il cielo e i loro ballerini che proporranno balli di gruppo”. Coinvolte anche le associazioni della frazione con il GS San Zeno Calcio e la Ritmica San Zeno.

Ci sarà spazio anche per gli amici a quattro zampe con la camminata flou organizzata dagli Amici di Ceci.

In via Fabbricone e via IV novembre musica dal vivo, assaggi gastronomici e attività per bambini come l’area letture in inglese, il laboratorio di ceramica tenuto da Art Design, le treccine e i tatuaggi per bambini e i capelli colorati, sempre per i più piccoli. Non poteva mancare lo stand della Croce Rossa con attività sia per grandi che per piccini mentre la Polisportiva Aurora Brian Val insieme all’Uc Costamasnaga si occuperrano di un percorso gimkana sulle bici.

Un menù davvero ampio e ricco (il programma completo nella locandina pubblicata in fondo all’articolo), dove non mancherà il buon cibo, tale da invogliare anche i più pigri ad alzarsi dal divano.

“Venite!” l’appello convinto lanciato dagli organizzatori della Pro Loco presenti con un gazebo per la campagna tesseramenti 2025 e per promuovere una raccolta fondi per la Madonna situata in via Cesare Cantù chiamata la porta del paese.

A sostenere con convinzione il sodalizio in questa sfida lanciata all’intera comunità l’amministrazione comunale che ha riconosciuto l’importanza di aggregazione e condivisione di questa proposta.