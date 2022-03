Il progetto verrà inaugurato sabato 5 marzo con una passeggiata narrante da via Veneto a via Cantù

Le consigliere Fumagalli e Sala: “L’obiettivo è dare risalto a figure femminili che si sono distinte in diversi campi”

OLGIATE – Colorate con toni sgargianti e dedicate a donne che, nella loro vita, si sono distinte in diversi campi. Verranno inaugurate sabato 5 marzo le panchine narranti, realizzate dall’amministrazione comunale su impulso delle consigliere Giovanna Fumagalli e Irene Sala con l’obiettivo di dare visibilità a figure femminili che hanno brillato in campo storico, scientifico, sportivo e medico.

Un progetto che sposa quindi l’importanza della toponomastica al femminile e che vedrà spuntare, in via Vittorio Veneto, via Fabbricone e via Cantù delle panchine dedicate ad Artemisia Gentileschi, Anna Maria Mozzoni, Nawal el Moutawakel e Irena Sendler. Il progetto potrà poi proseguire nel corso del tempo, colorando nuove panchine.

L’inaugurazione è in programma sabato alle 10.30 con una passeggiata narrante in partenza alle 10.30 dalla panchina di via Vittorio Veneto. La passeggiata proseguirà poi in via Fabbricone e in via Cantù. “Vogliamo ringraziare Enrico Fumagalli di Enricolegno e Daniele Buggio di Producoarte04 che hanno sistemato e dipinto le panchine, oltre ad averci offerto le vernici” hanno sottolineato, con riconoscenza, le consigliere Fumagalli e Sala.