Olgiate, eletto il consiglio baby: Carlo è il nuovo sindaco dei ragazzi

La proclamazione è avvenuta questa mattina, sabato, nel cortile delle scuole medie

Eletto anche il consiglio comunale baby che debutterà ufficialmente nel prossimo consiglio comunale dei grandi

OLGIATE – Carlo Santonocito è il nuovo sindaco dei ragazzi. La proclamazione è avvenuta questa mattina, sabato, nel cortile della scuola media Emilio Gola al termine delle operazioni di scrutinio che hanno visto impegnati i docenti e alcuni rappresentanti del comitato genitori.

Una vittoria netta quella del giovane studente di seconda media, capace con la sua lista “In campo tutte le abilità per rendere Olgiate fonte di sostenibilità e modernità” di conquistare 73 preferenze su un totale di 145 votanti su un totale di tre liste (qui l’articolo di presentazione delle liste in campo).

“Hai vinto meglio di me” ha scherzato il sindaco Giovanni Bernocco, congratulandosi con il baby primo cittadino e con tutti i ragazzi che hanno dato vita all’importante progetto di educazione civica. “Il mio grazie è rivolto veramente a tutti – ha detto Bernocco – . Questa è un’iniziativa significativa e formativa. In queste settimane di campagna elettorale avete provato quello che abbiamo sperimentato noi qualche mese fa mettendoci in gioco per amministrare il paese. Avete vissuto emozioni, tensioni e anche le birichinate che avvengono sempre nelle competizioni democratiche”.

L’assessore all’Istruzione Paola Colombo, presente insieme al vice sindaco Matteo Fratangeli e ai consiglieri Irene Sala, Aldo Colombo e Giovanna Fumagalli Biollo, ha voluto ringraziare in particolar modo la docente Lara Catoni che ha gestito il progetto e i referenti del comitato genitori Giovanna Rocca, Sonia Fossati e Paola Crippa. E non si è tirata indietro da una battuta, collegandosi alla cronaca politica recente: “Siete stati più veloci voi che i grandi elettori a Roma per la scelta del presidente della Repubblica”.

Il baby sindaco potrà contare su una nutrita squadra di consiglieri per portare avanti il programma elettorale e interfacciarsi con l’amministrazione comunale per la realizzazione dei progetti. Sono risultati eletti Samuele De Angelis, Noemi Galbusera, Giulia Riva, Fulvio Gonella, Singh Sartaj,Filippo Bonfanti, Sandro Ballistreri, Alessia Lavigna, Alessia Adamo, Alessia Ferrario, Olga Piazza, Beatrice Montarello e Davide Dall’Asta.

Il consiglio dei ragazzi verrà presentato ufficialmente nel corso del prossimo consiglio comunale dei grandi, quando il baby sindaco Carlo Santonocito dovrà aggiornare sulle deleghe attribuite ai singoli consiglieri e sui progetti che verranno portati avanti fino alla scadenza del mandato che sarà al termine del terzo anno di frequenza delle scuole medie. Il progetto prevede infatti il rinnovo del consiglio comunale dei ragazzi ogni due anni in modo da dare il tempo agli eletti di portare avanti le idee e le proposte avanzate in consiglio comunale. Carlo è il secondo sindaco baby dopo l’elezione, nell’autunno 2019, di Riccardo Strigiotti.