Olgiate, emergenza Covid 19: consegne gratuite per gli over 65 grazie ai commercianti

L’iniziativa è promossa per evitare che gli anziani escano di casa

Il video appello del sindaco Giovanni Battista Bernocco che lancia una serie di laboratori su Fb al motto: “Io non mi annoio”

OLGIATE – I commercianti olgiatesi fanno rete mettendosi a disposizione degli over 65 per consegne gratuite a domicilio. L’iniziativa è stata coordinata dall’amministrazione comunale con l’obiettivo di limitare le occasioni di contatto esterno per evitare la possibilità di contagio dal Coronavirus. “Abbiamo raccolto diverse disponibilità e ringraziamo tutti i commercianti che hanno aderito – puntualizza l’assessore al commercio Cristina Viola – Nell’elenco troverete negozi e attività compatibili con quanto previsto dal decreto governativo di contrasto alla diffusione del covid 19”. Generi alimentari, farmaci, frutta e verdura, pizza d’asporto, ma anche giornali, riviste e anche riparazioni di occhiali e servizi floreali.

Il meccanismo di funzionamento dell’iniziativa, rivolta a chi ha più di 65 anni, è semplice. Basterà contattare telefonicamente il commerciante e mettersi d’accordo per la consegna gratuita a domicilio della spesa. Ieri, lunedì, il primo cittadino Giovanni Battista Bernocco ha pubblicato su Facebook un video con un appello alla popolazione a rispettare le disposizioni contenute nel decreto ministeriale. Nel video il primo cittadino ha annunciato anche il progetto “Io non mi annoio”. “Ogni giorno sulla pagina Fb di Vivi Olgiate e su quella di Olgiate Rinasce proporremmo dei laboratori e delle attività per i più giovani. Tra queste anche il baby english tramite il gemellaggio, yoga e altro”. Un modo per restare in contatto ogni giorno pur a distanza. “Dobbiamo mettercela tutta per evitare il contagio. Stare a casa”.

ECCO L’ELENCO DEI NEGOZI