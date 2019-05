Olgiate, festa della repubblica alla casa famiglia per anziani

OLGIATE MOLGORA – Sarà una festa della Repubblica speciale quella che si celebrerà sabato 1° giugno alla Casa Famiglia per anziani di via Aldo Moro, struttura gestita da Sodalitas. Quest’anno, infatti, per l’occasione si terrà una doppia celebrazione alla presenza delle autorità locali e del mondo delle associazioni. “Dapprima ci sarà l’alzabandiera con il Tricolore donato alla nostra Casa Famiglia da associazioni del territorio– spiega il Coordinatore della struttura socio sanitaria Alessandro Fava –. Queste ultime si sono prodigate in questi giorni, affinché il pennone fosse collocato al meglio, così come per tutta la cura dei dettagli in vista del prossimo evento. Abbiamo scelto la data del primo giugno proprio per avere la garantita la massima partecipazione da parte delle diverse realtà locali”.

Dopo l’alzabandiera la benedizione di don Carlo

“Dopodiché – prosegue il dottor Fava – alla presenza del parroco di Olgiate Molgora don Carlo Silva, parteciperemo alla benedizione della cappella della Madonnina di Lourdes che sempre sabato andremo ad inaugurare nel giardino della nostra Casa Famiglia”. L’appuntamento è fissato per le 10. La mattinata si concluderà con un rinfresco a cui sono stati invitati parenti e famigliari dei residenti in Casa Famiglia. Un’altra preziosa iniziativa di apertura al territorio che dimostra quanto quella di Olgiate Molgora sia una realtà ben inserita e che collabora costantemente con il mondo associativo locale.