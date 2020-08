Olgiate, giro di vite sulla movida: dopo le 20 stop alla vendita e al consumo di alcol in strada

Pronte due ordinanze per vietare la vendita d’asporto e il consumo di alcol per strada dopo le 20

Mercoledì il sindaco Giovanni Battista Bernocco ha incontrato il prefetto e i rappresentanti delle forze dell’ordine per parlare della movida incontrollata

OLGIATE – Vietare sia la vendita d’asporto che il consumo di alcool dopo le 20 per le strade del paese. Sono due le ordinanze che il sindaco Giovanni Battista Bernocco si appresta a firmare per contrastare il fenomeno, dai contorni sempre più preoccupanti, del disturbo alla quiete pubblica provocato dai gruppi di ragazzi che si trovano in zona stazione o davanti al piazzale della chiesa di via Aldo Moro consumando alcol e ascoltando musica a tutto volume.

Stazione e piazzale della chiesa le zone sensibili

Una movida incontrollata (che a volte degenera anche in risse e tafferugli) che sta rovinando l’estate ai residenti che, oltre a non riuscire a dormire per via del beccano provocato da questi ritrovi all’aperto, devono spesso e volentieri loro malgrado fare i conti con i danni causati da questi “assembramenti”. Solo settimana scorsa nel piazzale davanti alla stazione ferroviaria, lato Calco, erano stati trovati per terra cocci di bottiglie e sassi utilizzati da due band “rivali” che si erano fronteggiate a due passi dallo scalo ferroviario.

Mercoledì il vertice in Prefettura

Il caso era stato discusso anche in consiglio comunale con il capogruppo di minoranza Pino Brambilla visibilmente preoccupato della degenerazione presa dalla vicenda. Mercoledì scorso il sindaco è stato convocato in Prefettura dal prefetto Michele Formiglio alla presenza anche dei vertici delle forze dell’ordine. “E’ emerso che purtroppo quello di Olgiate non è un caso isolato ed è una situazione che accomuna, ad esempio, i paesi che hanno stazioni ferroviarie”.

Più pattugliamenti in paese

Bernocco ha comunicato l’intenzione di rafforzare i pattugliamenti con gli agenti della Polizia locale estendendo anche i servizi in fascia serale, chiedendo e ottenendo anche una maggiore presenza dei carabinieri. “Ho anticipato al prefetto l’intenzione di firmare due ordinanze sul consumo e sulla vendita dell’alcol. So che non sarà la soluzione definitiva al problema ma rappresenta sicuramente qualcosa nell’ottica del contrasto a un fenomeno preoccupante visto che sempre più minori, purtroppo, abusano di alcol”. Le ordinanze, di fatto già abbozzate, verranno pubblicate probabilmente nella giornata di martedì.