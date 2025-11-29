Olgiate, il Comune lancia la lotteria di Natale per incentivare gli acquisti in paese

Ogni 100 euro di spesa effettuata dal 5 dicembre al 6 gennaio nei negozi aderenti si riceverà un biglietto della lotteria

L’iniziativa porta la firma della consigliera Irene Sala e si prefigge l’obiettivo di incentivare gli acquisti nei negozi di vicinato

OLGIATE MOLGORA – L’obiettivo è chiaro e manifesto: incentivare gli acquisti e le spese per Natale nelle attività del paese. E’ con questa finalità che l’amministrazione comunale ha lanciato la Lotteria di Natale, cercando di coinvolgere tutti i negozi del paese, dando loro visibilità con un’iniziativa corale che punta a fare rete.

Partecipare alla lotteria, i cui premi saranno messi in palio dagli stessi commercianti, è semplice: basterà collezionare gli scontrini ricevuti dal 5 dicembre al 6 gennaio nelle attività aderenti con cui ricevere, a fronte di ogni 100 euro di spesa, un biglietto con cui partecipare all’estrazione in programma giovedì 15 gennaio alle 20.30 nella sala consiliare del Comune.

I vincitori potranno ritirare la vincita entro il 28 febbraio 2026 presso la Segreteria del Comune, negli orari di apertura al pubblico. Scaduto il termine per il ritiro dei premi gli stessi rimarranno a disposizione dell’Amministrazione comunale che deciderà se tenerli per una prossima manifestazione o se devolverli in beneficenza.

Nel frattempo, in questi giorni e fino al 4 dicembre, l’amministrazione comunale sta effettuando la raccolta delle adesioni. “Le attività che vorranno aderire dovranno mandare una mail al mio indirizzo (salairene@comune.olgiatemolgora.lc.it) per comunicare la volontà di aderire al progetto, indicando il nominativo e i recapiti del referente del progetto e anche i premi che si intende mettere a disposizione” precisa la consigliera Irene Sala che si sta occupando del progetto.

I rappresentanti degli esercizi commerciali aderenti saranno convocati entro il 12 dicembre per una riunione organizzativa presso la Sala consiliare.