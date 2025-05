Olgiate, il ministro Valditara all’inaugurazione della nuova scuola media

Il taglio del nastro è in programma lunedì 26 maggio

La nuova scuola media, operativa dallo scorso settembre, è stata realizzata grazie ai fondi del Pnrr

OLGIATE MOLGORA – Si terrà il 26 maggio alle 12 l’inaugurazione ufficiale della nuova scuola di primo grado “Emilio Gola”, alla presenza del Ministro dell’Istruzione e del Merito, Onorevole Giuseppe Valditara.

L’edificio, realizzato grazie ai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), è già operativo da settembre, quando gli studenti olgiatesi hanno potuto iniziare l’anno scolastico in una scuola progettata per offrire ambienti moderni, sicuri e sostenibili.

Criteri, sottolineano dal Comune, “in linea con gli obiettivi della Missione 4 – Istruzione e Ricerca del PNRR” e tali da contraddistinguere il nuovo plesso come “un punto di riferimento a livello socio-sportivo per l’intera comunità”.

Il primo giorno di scuola, lo scorso settembre, si era tenuto un momento di inaugurazione informale per dare il benvenuto agli studenti nella loro nuova casa, in attesa del taglio del nastro ufficiale, posticipato di qualche mese per permettere il completamento delle opere che riguardavano il cortile e gli spazi esterni.

Ora l’attesa è finita e l’inaugurazione vedrà protagonista niente meno che il ministro all’Istruzione. Oltre lui, interverranno alla cerimonia il sindaco Giovanni Bernocco, i componenti del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze, i rappresentanti istituzionali, i dirigenti scolastici e le autorità locali. Saranno presenti anche studenti e insegnanti, protagonisti di questa nuova realtà educativa.

Lo stesso giorno, così come promesso da tempo, si potrà visitare personalmente la nuova scuola con le visite organizzate in programma dalle 14.30 alle 15.30.