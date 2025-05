Olgiate, il ministro Valditara non ci sarà: annullata l’inaugurazione della scuola media

Rinviata a data da destinarsi l’inaugurazione ufficiale della nuova scuola media

Il ministro Valditara ha dato forfait per sopraggiunti inderogabili impegni

OLGIATE MOLGORA – Il ministro dell’istruzione Giuseppe Valditara non ci sarà: rinviata a data da destinarsi l’inaugurazione della nuova scuola media Emilio Gola di Olgiate Molgora.

Il taglio del nastro ufficiale, previsto per lunedì prossimo, 26 maggio, è stato infatti annullato per sopravvenuti impegni inderogabili del Ministro, vistosi costretto ad annullare anche il passaggio previsto, sempre lunedì, nella sede di Confindustria Lecco Sondrio.

L’amministrazione comunale guidata dal sindaco Giovanni Battista Bernocco si è vista costretta ad annullare tutte le iniziative in programma per lunedì, ovvero le visite guidate aperte alla cittadinanza per permettere agli olgiatesi di vedere con i propri occhi gli spazi realizzati grazie all’investimento milionario, reso possibile con i fondi del Pnrr, per la costruzione della nuova scuola media sulle ceneri del vecchio edificio.