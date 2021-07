Deciso cambio di look per l’area esterna alla Polisportiva di via Aldo Moro

Il progetto di riqualificazione è stato finanziato con il contributo regionale del Piano Marshall

OLGIATE – Il nuovo parco giochi inclusivo è diventato realtà. Si sono infatti conclusi i lavori di manutenzione straordinaria dell’area esterna alla Polisportiva di via Aldo Moro, finanziati grazie al contributo di 350mila euro stanziato da Regione Lombardia nell’ambito del cosiddetto piano Marshall, promosso lo scorso anno per rilanciare l’economia dopo il pesante stop inferto dal primo lockdown. Da sabato i bambini di Olgiate hanno potuto giocare e divertirsi con le altalene, gli scivoli e le giostre, attrezzati anche per le persone con disabilità e posizionati sugli appositi tappeti antitrauma incastonati nel manto di erba sintetica.

Una notizia di non poco conto visto che Olgiate aveva sinora dovuto fare i conti con la scarsità di aree dedicae ai giochi dei più piccoli, ora superata con l’apertura del parco giochi inclusivo.

Il progetto ha riguardato anche la sistemazione della pista d’atletica che va a inserirsi nell’area dove nel 2019 era stato riqualificato il campo da basket 5 grazie a un finanziamento da parte della società no-profit Ecopneus, per un valore di 70mila euro circa.