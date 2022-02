Olgiate, in aula il sindaco baby presenta i progetti del Consiglio dei ragazzi

Consegnate anche le borse di studio a cinque ragazzi meritevoli

Dal ritorno delle corse campestri alle macchinette per la merenda e l’acqua passando per le aree relax in giro per Olgiate

OLGIATE – Dai distributori di acqua e bevande al ritorno delle corse campestri, passando per le aree picnic e relax, dotate anche di angoli per il book crossing, da ricavare in paese. Sono i punti salienti del programma elettorale presentato giovedì sera da Carlo Santonocito, il neo sindaco dei ragazzi e delle ragazze eletto alcune settimane dagli studenti delle scuole medie Gola di Olgiate.

L’altra sera i rappresentanti del consiglio comunale baby si sono presentati al cospetto della riunione d’assise dei consiglieri senior, mettendo il luce la caparbietà e la determinazione già mostrate durante la campagna elettorale. “State vivendo un’esperienza di educazione civica davvero importante – ha sottolineato il sindaco Giovanni Battista Bernocco in apertura di serata dopo aver voluto osservare un minuto di silenzio come testimonianza della contrarietà alla guerra in Ucraina – La vostra campagna elettorale è stata entusiasmante con tre liste capaci di proporre ciascuna un progetto molto interessante”.

E poi toccato alla consigliera Giovanna Fumagalli fare le veci dell’assessore all’Istruzione Paola Colombo, assente per un motivo di lavoro: “Vi rivolgo la stessa domanda che mi sento porgere molte volte: “Chi ve l’ha fatto fare?” Perchè ora avete una grande responsabilità, testimoniata anche dal budget che vi verrà messo a disposizione per concretizzare i vostri progetti”.

Un impegno serio e fattivo ribadito anche dalla dirigente scolastica Chiara Ferrario che ha rimarcato l’importanza di saper agire anche di fronte a una realtà che, come nel caso della guerra appena scoppiata nell’est Europa, può essere forte e non sempre positiva”. Il neo sindaco baby ha poi lasciato la parola a ciascuno dei suoi assessori e consiglieri (il vice sindaco Samuele De Angelis, Noemi Galbusera, Giulia Riva, Fulvio Gonella, Singh Sartaj, Filippo Bonfanti, Sandro Ballistreri, Alessia Lavigna, Alessia Adamo, Alessia Ferrario, Olga Piazza, Beatrice Montarello e Davide Dall’Asta, che hanno presentato le deleghe, in cui hanno trovato spazio, insieme alle più classiche e comuni delle Giunte degli adulti, anche quella all’amicizia e alla solidarietà, all’educazione sociale e alla salute.

Un particolare che non è sfuggito al capogruppo di minoranza Stefano Golfari: “Noi non abbiamo vinto e siamo qui in opposizione, ma la partecipazione è il sale della democrazia. Fare amministrazione significa anche trasmettere entusiasmo per cambiare il paese e voi questa sera ci avete lanciato molti suggerimenti interessanti”.

Dopodiché il baby sindaco ha affiancato il sindaco dei grandi nella consegna delle borse di studio ai cinque ragazzi diplomati dalla scuola secondaria di primo grado con una votazione eccellente. Il riconoscimento è andato ad Andrea Cogliati, Ziad Mohamed Fathalla Omar, Riccardo Ferrario, Ilaria Fumagalli e Giorgia Iantoschi.

LE FOTO DELLE BORSE DI STUDIO