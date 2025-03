Olgiate, in biblioteca lo sportello di facilitazione digitale

Il servizio sarà attivo da lunedì 31 marzo in biblioteca

Lo sportello di facilitazione digitale punta a rafforzare le competenze digitali di base dei cittadini, facilitando l’accesso ai servizi digitali della Pubblica Amministrazione

OLGIATE MOLGORA – Un aiuto per attivare lo Spid, oppure per consultare tutti quei servizi, come il fascicolo sanitario, l’agenzia delle entrate, il Cup, che ne richiedono l’utilizzo. Ma anche un supporto per l’invio di una Pec, la posta elettronica certificata o gli stratagemmi per riconoscere una truffa online.

E’ quanto si potrà trovare allo sportello di facilitazione digitale, allestito a partire da lunedì 31 marzo nella biblioteca di via Stazione 20.

“Lo sportello di facilitazione digitale, gestito da personale specificatamente formato, punta a rafforzare le competenze digitali di base dei cittadini, facilitando l’accesso ai servizi digitali della Pubblica Amministrazione e migliorando la qualità della vita attraverso l’uso consapevole delle tecnologie” puntualizza la consigliera con delega alle Pari Opportunità Giovanna Fumagalli.

Lo sportello sarà attivo tutti i lunedì dalle 9.30 alle 12.30. Per accedervi è necessario prendere appuntamento chiamando la Biblioteca al numero 039/9911254 oppure inviando una mail all’indirizzo biblioteca@comune.olgiatemolgora.lc.it