Olgiate, in Consiglio la proposta di intitolare a don Giancarlo la piazza di San Zeno

In Consiglio comunale ieri sera, mercoledì, il minuto di silenzio in memoria di don Giancarlo Cereda

La proposta di Martena: “Non so come si potrebbe fare, ma sarebbe bello dedicargli la piazza di San Zeno dove lo si poteva sempre incontrare”

OLGIATE MOLGORA – “Non so quale sia la normativa e cosa si possa fare visto che è già intestata a un santo e non voglio entrare in questioni ultraterrene che non mi appartengono, però sarebbe bello dedicargli la piazza di San Zeno”. E’ una proposta che raccoglie la sensibilità di molti quella condivisa ieri sera, giovedì, in Consiglio comunale da Andrea Martena, consigliere di Olgiate Cambia Passo che è voluto intervenire dopo il minuto di raccoglimento e silenzio chiesto dal sindaco Giovanni Battista Bernocco in memoria di don Giancarlo Cereda, parroco di San Zeno, scomparso venerdì scorso all’età di 85 anni.

Figura di riferimento anche al di fuori dei confini parrocchiali, così come testimoniato dall’enorme e sentita partecipazione ai funerali celebrati lunedì scorso, don Giancarlo è stato ricordato per il carattere forte, determinato e appassionato con cui ha guidato per ben 32 anni la parrocchia di San Zeno.

“Ha fatto crescere una fetta importante della nostra comunità, riuscendo a non lasciare mai indietro nessuno, focalizzandosi sulle diverse fasce d’età, dando spazio a ognuna” ha rimarcato il primo cittadino, sottolineando anche come il confronto sia sempre stato vivace e acceso. “Abbiamo discusso in più occasioni, anche sotto il profilo economico delle questioni, ma non ha mai fatto mancare il sorriso e la battuta era sempre pronta. Ha saputo percorrere il tempo stando al passo anche con i video pubblicati sui social”.

Bernocco ha voluto poi ringraziare le persone che sono state vicine a don Giancarlo negli ultimi giorni di vita, dalla caduta accidentale al ricovero in ospedale fino alla morte, improvvisa, che ha segnato profondamente l’intero paese. “Di fronte a tanto dolore, resta la consolazione che abbia fatto in tempo a vedere tornare il tendone dell’area feste all’area Nava con la festa di Porchera pronta a ripartire”.

Dopo il minuto di silenzio, dai banchi della minoranza si è alzata la voce del consigliere Martena: “Ho conosciuto don Giancarlo nove anni fa e mi ha colpito la sua capacità di includere e non giudicare. Ogni volta che passavo dalla piazza era sempre lì, per questo sarebbe bello, anche se non so quale sia la normativa in vigore, dedicargli la piazza della chiesa che è già intestata a un santo e quindi non so come si potrebbe fare… Ma era proprio il suo posto”.

Una riflessione condivisa in linea di principio dal sindaco che ha ricordato come bisognerà capire come procedere visto che la piazza è di proprietà privata della parrocchia di San Zeno.