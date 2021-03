Vaccini Over 80: apre il primo centro anche nel meratese, a Olgiate Molgora

Le vaccinazioni a Olgiate Molgora dovrebbero partire già da questo venerdì e vedrà coinvolti i medici di base

Il nuovo centro vaccini Covid per over 80 servirà un bacino di 6 Comuni

OLGIATE – Un centro vaccinale per gli over 80 nella sala civica di viale Sommi Picenardi in modo da completare la vaccinazione degli anziani dell’area compresa tra i Comuni di Olgiate, Calco, La Valletta, Santa Maria Hoè, Brivio ed Airuno. E’ stata finalmente individuata la sede dove effettuare le vaccinazioni anti Covid in modo da avere un polo territoriale che vada ad affiancarsi a quello dell’ospedale di Merate.

In un primo tempo si era pensato di allestire il centro vaccinale nell’area in fondo a Viale Sommi Picenardi dove dovrebbe sorgere il Presst, il presidio socio sanitario territoriale, ma l’ipotesi è stata poi scartata per questioni procedurali e burocratiche optando per la sala civica, sfruttando anche la temporanea chiusura delle scuole elementari, situate a fianco e a cui si accede dallo stesso cancello.

Ieri pomeriggio, lunedì, il sindaco Giovanni Battista Bernocco ha incontrato i colleghi del territorio insieme ai medici di base per un ultimo confronto sull’argomento. Le vaccinazioni avranno inizio probabilmente già questo venerdì, 19 marzo. “Ringrazio gli altri sindaci per la collaborazione e la disponibilità, oltre i medici di base che effettueranno il servizio” il commento del primo cittadino olgiatese, ben contento di vedere attivato il centro vaccini Covid sul territorio in modo da riuscire a dare un’accelerata al percorso di vaccinazione degli over 80.

Il Comune si è già attivato per reperire dei volontari per garantire l’accesso in sicurezza alla struttura, rispettando tutte le norme anti Covid. La sala civica sarà adeguatamente allestita con ingresso e uscite separate, l’area di accoglienza delle persone e quella di somministrazione del vaccino. Garantita anche la presenza di ambulanze in caso di necessità.