Olgiate, incontro con la giovane autrice Schenatti per il gruppo di lettura di Casa dei Ragazzi

Un’esperienza speciale per gli ospiti della Casa dei ragazzi

Silvia Schenatti ha presentato il suo ultimo libro “Gocce di inchiostro”

OLGIATE MOLGORA – Un incontro con la giovane scrittrice Silvia Schenatti, autrice del libro “Gocce di inchiostro”, una raccolta di racconti dal carattere innovativo, visto che ogni capitolo è arricchito da un QR code che rimanda a un’esperienza sensoriale, come un quadro, una musica o un suono. E’ stata un’esperienza speciale quella vissuta lunedì scorso, 10 febbraio, dal gruppo di lettura degli ospiti delle Rsd di Casa dei Ragazzi Iama Onlus che ha avuto il piacere di incontrare la giovane autrice, insieme all’educatore Thierry, all’educatrice Francesca e alla volontaria Gabriella.

Di professione avvocato penalista presso uno studio di Lecco, Silvia Schenatti ha raccontato ai presenti il suo percorso di scrittura, nato nel 2019 con il primo romanzo “L’inferno dentro i suoi occhi”. Un’opera introspettiva che ha preso spunto da un sogno, dal quale sono scaturite domande profonde che, passo dopo passo, hanno dato forma alla trama. Durante il periodo del Covid, Silvia ha maturato ancora di più la sua passione per la scrittura, trovando il tempo e la motivazione per dedicarsi a questa attività con crescente entusiasmo.

“Scrivo velocissima al computer”, ha confessato ai presenti con un sorriso, spiegando come riesca a conciliare la professione legale con la scrittura, grazie alla flessibilità dei suoi orari. Il suo secondo libro, “Gocce di inchiostro”, ha preso vita partendo dal suo blog, un ulteriore spazio di espressione e di confronto con chi naviga il web. Ad impreziosire ulteriormente il libro multimediale anche le illustrazioni, realizzate da artisti della zona.

L’incontro si è concluso con grande entusiasmo e curiosità da parte del gruppo, impaziente di immergersi nella lettura del libro.

“Abbiamo deciso di darci appuntamento in primavera per un incontro di restituzione, in cui potremo condividere le nostre impressioni e riflessioni sulle storie e sulle suggestioni che “Gocce di inchiostro” ci avrà regalato. Non vediamo l’ora di proseguire questo viaggio letterario insieme” spiegano dalla Casa dei Ragazzi, sottolineando come il progetto Gruppo di lettura rappresenti un’importante occasione di arricchimento e partecipazione culturale per i suoi componenti, valorizzando il territorio in cui l’ente opera e creando relazioni con la comunità locale.