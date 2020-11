Olgiate, iniziati i lavori di posa della fibra ottica: previsti 20 giorni di lavoro

Diverse le vie del paese interessate dai lavori, eseguiti per conto della Tim



OLGIATE MOLGORA – Sono iniziati ieri, mercoledì, i tanto attesi lavori di posa della fibra ottica sul territorio olgiatese. A comunicarlo è l’amministrazione comunale sottolineando come l’autorizzazione, rilasciata alla Tim dal Municipio, risalga a poco più di due mesi fa. “L’intervento durerà circa 20 giorni, a cui dovrà seguire il tempo necessario per i test e l’attivazione della fibra ottica FttCab”. I lavori si protrarranno presumibilmente fino al 15 dicembre e si svolgeranno indicativamente dalle 8 alle 17.

Diverse le parti del paese interessate, dalla frazione di Monticello con via della Salute e via Sant’Antonio a Mondonico con via Piave e via Buttero arrivando al centro con via Canova, via Roma, via Stazione e via Vittorio Veneto passando poi in via San Vigilio, via Papa Giovanni XXIII, via Interna, via del Cenenario arrivando alla zona della stazione con via Ripesecche e via Carpi. Interessata anche la frazione di San Zeno con via Cantù e via Borlengo.

I lavori prevedono la posa di 12 minitubi in un cavo di telecomunicazione mediante la realizzazione di uno scavo tradizionale o con la tecnica della minitrincea. Prevista altresì la posa di pozzetti e delle colonnine per l’alimentazione.