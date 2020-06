Olgiate, iscrizioni aperte al centro estivo comunale

Le attività si svolgeranno al centro sportivo di via Aldo Moro e alla scuola media

Iscrizioni aperte: verrà data precedenza ai residenti e a chi si è iscritto per prima

OLGIATE – Iscrizioni aperte per il centro sportivo estivo Like Smile Camp organizzato dal Comune insieme alla società Play4fun. Le attività del centro estivo si svilupperanno su due aree, ovvero al centro sportivo comunale di via Aldo Moro (con inizio dal 15 giugno) e alla scuola media di via Mirasole (con inizio dal 22 giugno), già attrezzati per ospitare i ragazzi tenendo conto delle indicazioni ministeriali anti Covid.

“Con grande impegno sono stati acquisiti e messi in campo i protocolli di sicurezza richiesti dal Ministero e dalla Regione Lombardia, affinché i nostri ragazzi possano divertirsi, giocare, socializzare in sicurezza – spiegano dal Comune – . Suddivisi in piccoli gruppi, ogni squadra sarà seguita da istruttori professionisti a cui è stata data la formazione specifica “Sicurezza anti-covid”. Per gli adolescenti dai 15 ai 17 anni, il Centro Sportivo offrirà anche a loro la possibilità di fare sport insieme, dalle 14 alle 17, qualora si raggiungesse il numero sufficiente per l’attivazione.

Grazie a tutti coloro che si sono impegnati per per la realizzazione di questo camp estivo, in un momento così particolare e difficile, con l’interesse primario di far tornare a far vivere ai nostri bambini e bambine, alle nostre ragazze e ragazzi la loro naturale indole di socializzazione e di divertimento che li caratterizza”.

Il costo è di 150 euro a settimana, comprensivo di kit di abbigliamento (due magliette, braccialetto, sacchetta, mascherina lavabile), assicurazione, pranzi e merende. Sono previste laboratori a carattere espressivo e creativo e attività motorie con uno spazio dedicato anche ai compiti. La giornata tipo prevede l’ingresso scaglionato dalle 8 alle 9 e il termine delle attività per le 18. Il pranzo sarà garantito dalla stessa ditta che effettua il servizio di ristorazione scolastica.

La modalità sarà quella della pre-iscrizione perché verrà stilata una graduatoria con precedenza ai residenti, ma anche all’ordine di arrivo. Per info e iscrizioni www.play4fun.it lakesmilecampgmail.com, Diego Ficarra 347 3943026, Luca Viscardi 340 2969531