Olgiate, letture itineranti con la biblioteca e i volontari Tararì Tararera

Appuntamento sabato 20 settembre all’area relax di Mondonico

Le letture saranno a cura del gruppo volontari lettori Tararì Tararera

BRIVIO – Lettura itinerante per famiglie e bambini da 0 a 6 anni con il gruppo Volontari Lettori Tararì Tararera e la biblioteca di Olgiate Molgora. L’appuntamento è per sabato 20 settembre alle 15 all’area relax di via della Molgoretta nella frazione di Mondonico a Olgiate Molgora.

Da qui inizierà il percorso di letture itineranti per scoprire la bellezza della lettura e dello stare a contatto con la natura. Si consiglia di portare una merenda al sacco.

In caso di maltempo la lettura si terrà itinerando tra biblioteca e municipio.Prenotazione obbligatoria in Biblioteca contattando il numero telefonico 039/99.11.254