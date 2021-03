Olgiate: libri e dvd alla biblioteca e uno striscione in stazione perché sia sempre la festa delle donne

Breve cerimonia sabato per ricordare l’importanza della giornata internazionale dei diritti delle donne

Le volontarie de L’altra metà del cielo: “La pandemia ha ulteriormente evidenziato la fragilità della nostra condizione”

OLGIATE – Un segnale di vicinanza alle donne in un momento, come quello attuale, in cui l’urgenza della pandemia rischia di far passare sotto traccia tutto il resto. E’ quanto hanno voluto lanciare l’amministrazione comunale insieme al gruppo Officina Donna, L’altra metà del cielo e il gruppo Soroptimist dando vita a un breve e rapido momento di celebrazione della festa della donna in programma l’8 marzo.

Sabato mattina, è stato infatti affisso su un pannello davanti al sottopasso della stazione lo striscione con l’immagine di un dipinto realizzato dall’artista Annalisa Colombo per richiamare l’attenzione di tutte le persone che si troveranno a passare in zona stazione su questa ricorrenza, definita correttamente la giornata internazionale dei diritti della donna.

Proprio per ribadire l’attenzione e la vicinanza alle donne, il gruppo Officina Donna ha voluto donare libri e dvd dedicati al mondo femminile e al tema della discriminazione di genere all’attiva e frequentata biblioteca di Olgiate in modo che l’attenzione alle tematiche di genere venga tenuta alta anche in questo modo.

Non a caso, Mariarosa Carro ha detto, a nome de L’altra metà del cielo, che “attraverso i nostri manifesti e lo striscione appeso, desideriamo portare con forza l’attenzione alla condizione del femminile ancora così lontana, in tutto il mondo, da una reale parità di genere. La pandemia ha ulteriormente evidenziato la fragilità della nostra condizione con un aumento esponenziale di disoccupazione, femminicidi e carico di responsabilità nella cura all’interno dei nuclei familiari.

Abbiamo tutti il dovere, ogni giorno e in ogni contesto pubblico e privato, di adoperarci affinché alla donna sia garantito il rispetto e la valorizzazione e della sua identità”.

Durante la breve cerimonia è stato ricordato anche l’iniziativa attivata alle scuole medie del Comprensivo di Brivio ed Airuno dove continuano, online, gli incontri di prevenzione e sensibilizzazione rivolti alle ragazze e ai ragazzi che la frequentano, con riscontri davvero positivi, testimoniati dagli stessi docenti.

“L’associazione di cui facciamo parte, L’altra metà del cielo, non ha bisogno di presentazioni ma vogliamo ricordare il grande impegno che da anni la caratterizza sul territorio nella tutela delle donne vittime di violenza e dei loro figli, con supporti psicologici, legali e di reale accoglienza nelle case protette”.

Al termine dell’incontro l’assessore Cristina Viola ha ricordato che verrà inviata copia dello striscione in formato volantino a tutte le attività in modo che possano esporlo nelle loro attività mentre il sindaco Giovanni Battista Bernocco ha voluto omaggiare tutte le donne presenti con una candela gialla realizzata direttamente da lui.