Olgiate Molgora, grande successo per la festa dell’Oratorio: una domenica tra giochi, sorrisi e tanta voglia di stare insieme

Successo ieri, domenica, per la festa dell’oratorio San Giuseppe di Olgiate Molgora

Risate e divertimento con i giochi senza frontiere, vinti dalla squadra del Belgio

OLGIATE MOLGORA – Condivisione, divertimento e tanta voglia di stare insieme. Sono stati questi gli ingredienti che hanno reso unica e speciale la festa dell’oratorio, andata in scena ieri, domenica 27 settembre, all’oratorio San Giuseppe. Dopo la Messa, durante la quale il parroco don Emanuele Colombo ha conferito il mandato a catechiste, educatori e allenatori, la festa è proseguita con il pranzo comunitario a cui hanno partecipato ben 120 persone: un momento che ha richiesto un grande lavoro dietro le quinte da parte del gruppo cucina e di tutte le mamme che si sono rese disponibili per dare una mano.

Nel pomeriggio è arrivato il momento più atteso dai bambini e dalle famiglie: i “Giochi senza frontiere”, che hanno permesso ai partecipanti di fare, per così dire, il giro del mondo senza mai muoversi da Olgiate Molgora. Le squadre, ciascuna abbinata a un Paese, si sono sfidate tra tiro alla fune, tris gigante, corsa memory e tante altre prove di abilità predisposte dal gruppo degli organizzatori, ben riconoscibili dal dress code costituito da maglietta bianca e collana di fiori. Tra urla, risate e colpi di scena, a vincere è stato il Belgio, seguito da Malta e Francia con Svezia e Spagna giunte quarte a parimerito e Grecia al quinto posto.

A rendere ancora più dolce il pomeriggio le golosissime frittelle, andate letteralmente a ruba.

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